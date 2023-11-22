Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Wajahnya Mejeng di Billboard Times Square, Awdella: Beneran Nggak Sih?

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |13:52 WIB
Wajahnya Mejeng di Billboard Times Square, Awdella: Beneran Nggak Sih?
Wajah Awdella mejeng di billboard Times Square (Foto: Instagram/awdella)
JAKARTA - Penyanyi Awdella mengaku terkejut wajahnya terpampang di Billboard Times Square, New York, Amerika Serikat. Bahkan pelantun Amin Kita Berbeda ini terpilih sebagai Spotify EQUAL Indonesia Ambassador of The Month selama bulan November.

Melalui laman Instagramnya, penyanyi asal Jawa Timur itu mengungkapkan perasaan tersebut dengan mengunggah foto wajahnya yang mejeng di pusat kota Negeri Paman Sam itu. Saking bangganya, Awdella merasa hal tersebut seperti mimpi.

"NEW YORK BILLBOARD TIME SQUARE. Alhamdulillahirobbil alamin. Equal Ambassador @spotify @spotifyid @spotifyasia @warnermusicid," tulis Awdella dikutip dari akun @awdella, Rabu (22/11/2023).

"Ke New York aja belum pernah tapi udah bisa tertampang disitu kayak beneran nggak sih?" lanjutnya.

Awdella

Dalam postingan itu, Awdella juga mengaku tak bisa berkata-kata lagi berkat pencapaiannya tahun ini, khususnya pada November 2023.

Betapa tidak, dalam sebulan dirinya sukses meraih dua penghargaan sekaligus yakni menjadi pemenang AMI Awards 2023 kategori Musik Video Favorit dan terpilih sebagai Spotify EQUAL Indonesia Ambassador of The Month itu sendiri.

