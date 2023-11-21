Kanye West Kepergok Tak Pakai Cincin Kawin, Rumah Tangga Bermasalah?

Kanye West terlihat tak menggunakan cincin nikah saat di Arab Saudi. (Foto: Reuters)

AMERIKA - Kanye West terciduk tidak mengenakan cincin kawin di jarinya. Momen ini terungkap saat foto rapper kontroversial itu berada di Arab Saudi.

Foto tersebut seolah memperkuat dugaan bahwa rumah tangganya dan Bianca Censori sedang tidak baik-baik saja. Pria 46 tahun itu membagikan postingan dari kunjungannya di Arab Saudi.

Dia memposting foto dirinya sedang duduk di meja sarapan di ruang tamu. Pelantun itu mengenakan pakaian serba putih dan tersenyum ke arah kamera. Tak terlihat cincin di jarinya.

Unggahan ini muncul ditengah rumor bahwa pasangan ini 'beristirahat' usai teman-teman Bianca seolah melakukan intervensi lantaran merasa khawatir mengenai hubungannya dengan rapper tersebut.