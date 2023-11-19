Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Irish Bella Singgung Amal Ibadah di Alam Kubur Usai Kabar Gugatan Cerainya Mencuat

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |12:27 WIB
Irish Bella Singgung Amal Ibadah di Alam Kubur Usai Kabar Gugatan Cerainya Mencuat
Irish Bella singgung amal ibadah di alam kubur (Foto: Instagram @_irishbella_)
A
A
A

JAKARTA - Irish Bella melayangkan gugatan cerainya pada Ammar Zoni di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat pada 6 November kemarin. Sidang perdana perceraian mereka, yang beragendakan mediasi penggugat dan tergugat pun telah digelar pada Kamis, 16 November 2023.

Gugatan cerai yang dilayangkan oleh Irish Bella pada suaminya, jelas membuat publik heboh. Bahkan banyak yang tak menyangkan bahwa isu keretakan rumah tangga mereka benar-benar terjadi.

Setelah kabar perceraiannya mencuat ke publik, Irish Bella tampak menuliskan sebuah pesan bijak di Instagram Story miliknya.  Ibu dua anak itu mengunggah sebuah pesan berbahasa Inggris yang direpost dari aku @emanboost.

Dalam tulisannya, Irish Bella menyinggung soal seorang yang sudah meninggal di alam kubur bisa mendapatkan penerangan karena amal ibadah.

Irish Bella dan Ammar Zoni

Halaman:
1 2
