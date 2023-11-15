Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Awkarin Singgung Soal Trauma, Usai ATM Miliknya Dikuras sang Asisten

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |11:48 WIB
Awkarin Singgung Soal Trauma, Usai ATM Miliknya Dikuras sang Asisten
Awkarin. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Selebgram Awkarin menjadi sorotan publik, usai membongkar perilaku asistennya. Asisten yang diketahui bernama Rifky itu melakukan aksi pencurian uang sejak perayaan Idul Adha.

Awkarin baru menyadarinya pun merasa kecewa dan tidak menyangka dengan apa yang diperbuat asistennya tersebut.

Atas kejadian yang dialaminya itu, kini Awkarin pun terlihat membahas tentang “trauma” lewat akun sosial medianya. Ia menyebut kalau setiap orang memiliki respon berbeda-beda ketika dikhianati.

“Banyak orang yang pernah dikhianati, dan reaksi buat ngeresponnya juga beda-beda. Ada yang jatuh terpuruk dan jadi orang yang beda banget setelah dikhianati, ada yang sedih sebentar terus akhirnya bangkit, ada juga yang mungkin ngerasa biasa saja dan tetep jalanin hidup,” kata Awkarin dikutip di akun X miliknya @awkarin, Rabu (15/11/2023).

Halaman:
1 2 3
