Dorong Pertumbuhan Bisnis, Ekspor Brand Lokal dan UMKM Meningkat Lebih dari 4 Kali Lipat di Shopee 11.11 Big Sale

JAKARTA - Era digital semakin berkembang pesat, dimana situasi ini merangsang brand lokal dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk terus berinovasi. Berbagai peluang hadir dan bisa dimanfaatkan oleh brand lokal, sehingga mampu bertransformasi serta memperkuat eksistensi mereka.

Apalagi di periode kampanye menuju akhir tahun, Shopee 11.11 Big Sale yang berlangsung hingga 11 November tidak hanya menjadi momen penting bagi konsumen untuk mengejar promo menarik dan berbagai kelengkapan, namun juga menciptakan peluang baru bagi pelaku usaha dalam meningkatkan pertumbuhan bisnis lebih kokoh dan berdaya.

Merespons dengan pencapaian yang luar biasa, tercatat peningkatan pesanan ekspor yang mencapai lebih dari 4 kali lipat pada puncak kampanye 11.11 Big Sale. Kesempatan ini ternyata dimanfaatkan dengan baik oleh brand lokal dan UMKM di Shopee dalam memperkuat potensi merupakan langkah lanjutan guna menciptakan bisnis yang berkesinambungan.

Selain kampanye yang tengah berlangsung, hal ini terwujud dari dukungan berbagai program inisiatif, seperti Program Ekspor Shopee yang menjadi salah satu strategi untuk memperluas bisnis ke pasar luar negeri.

“Program Ekspor Shopee bukan hanya pintu gerbang untuk membuka kesempatan baru, namun juga alat untuk memperkuat strategi bisnis," ucap Monica Vionna, Head of Marketing Growth Shopee Indonesia.

"Tentunya para brand lokal dan UMKM akan kami bimbing melalui Kampus UMKM Shopee dan Kampus UMKM Shopee Ekspor mengenai bagaimana memahami tren pasar internasional, menyesuaikan produk dengan preferensi global, sambil mengoptimalkan platform e-commerce Shopee sebagai strategi kedepannya," tuturnya melanjutkan.

Pihaknya berharap melalui program inovatif yang Shopee hadirkan dapat dengan senantiasa membantu para brand lokal dan UMKM semakin maju.

11.11 Big Sale: Dorong Transformasi dan Buka Peluang Inklusif Bagi Brand Lokal dan UMKM

Brand lokal dan UMKM kini selalu berupaya untuk merangkul dan mengikuti tren belanja konsumen ini agar memiliki peluang besar untuk pertumbuhan bisnis yang signifikan.

Antusiasme partisipasi penjual lokal turut mendukung kampanye 11.11 Big Sale dalam menghadirkan kelengkapan produk variatif dari berbagai kategori. Hal ini terlihat dari peningkatan transaksi hingga 7 kali lipat dari brand lokal dan UMKM di puncak kampanye 11.11 dibandingkan hari biasa.

Tidak hanya itu, masyarakat juga terlihat semakin semangat berburu berbagai produk incaran lokal dan UMKM, khususnya pada kategori Kecantikan, Fashion, dan Gaya Hidup yang ternyata mendapat perhatian spesial di hati konsumen sepanjang kampanye berlangsung.

Hal ini menunjukkan bagaimana pelaku usaha local memanfaatkan Shopee sebagai mitra yang kuat dalam mendorong perkembangan bisnis dan penetrasi pasar digital yang inklusif.