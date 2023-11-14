Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY CELEBRITY

Transaksi Meningkat 7 Kali Lipat, Shopee 11.11 Big Sale Buka Pintu UMKM dan Brand Lokal Terus Maju

Karina Asta Widara , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |07:22 WIB
Transaksi Meningkat 7 Kali Lipat, Shopee 11.11 Big Sale Buka Pintu UMKM dan Brand Lokal Terus Maju
Foto: Dok Freepik
A
A
A

Jakarta- Kampanye Shopee 11.11 Big Sale merupakan salah satu dari serangkaian kampanye besar yang diselenggarakan oleh platform e-commerce Shopee yang terbukti berhasil ciptakan peluang baru khususnya untuk brand lokal dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Selama kampanye berlangsung, terjadi peningkatan transaksi hingga 7 kali lipat dari brand lokal dan UMKM. Hal ini menunjukkan bagaimana pelaku usaha lokal memanfaatkan Shopee sebagai mitra yang kuat dalam menciptakan bisnis yang berkesinambungan dan penetrasi pasar digital yang inklusif.

Monica Vionna, Head of Marketing Growth Shopee Indonesia mengatakan, Sebagai kampanye yang menawarkan promo terbesar akhir tahun, 11.11 Big Sale tidak hanya tentang berbelanja, tetapi juga menjadi bentuk dukungan Shopee untuk memberikan peluang dan eksposur yang lebih besar kepada merek dan produk-produk lokal. Tujuannya, mendorong para konsumen untuk semakin tertarik menjelajahi produk dalam negeri, seiring membantu brand lokal untuk dapat diterima seluruh masyarakat luas.

"Menariknya, di sepanjang kampanye 11.11 Big Sale ini pun kami merasakan tingginya minat konsumen untuk berbelanja produk lokal dan UMKM dari ragam kategori yang dihadirkan. Hal ini menjadi aspek penyemangat kami untuk selalu memberikan berbagai inovasi dan inisiatif yang bermanfaat bagi seluruh ekosistem, mendorong pertumbuhan bisnis lokal, dan memperkuat koneksi antara penjual dan konsumen," katanya.

11.11 Big Sale: Dorong Transformasi dan Buka Peluang Inklusif Bagi Brand Lokal & UMKM

Dalam era digital yang terus berkembang, penting bagi brand lokal dan UMKM untuk terus berinovasi, memanfaatkan peluang yang ada, dan terus bertransformasi sehingga memperkuat eksistensi mereka.

Apalagi di periode belanja menuju akhir tahun menjadi momen penting bagi konsumen untuk mengejar promo menarik, penawaran spesial, dan berbagai kelengkapan produk untuk memenuhi berbagai kebutuhannya. Brand lokal dan UMKM yang bisa merangkul tren belanja konsumen ini akan memiliki peluang besar untuk pertumbuhan bisnis yang signifikan.

Antusiasme partisipasi penjual lokal turut mendukung kampanye 11.11 Big Sale dalam menghadirkan kelengkapan produk variatif dari berbagai kategori. Sehingga secara tidak langsung menjadi motivasi masyarakat untuk semakin semangat berburu berbagai produk incaran lokal dan UMKM.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/1/3186173//menbud-NvU1_large.jpeg
Ziarah ke Makam Tuanku Imam Bonjol, Menbud Teguhkan Komitmen Rawat Jejak Perjuangan Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/11/3186145//alfability_menyapa_di_slbn_01_jakarta-u0Rk_large.JPG
Dari Keraguan Menjadi Keyakinan: Ini Kisah Meri dan Boyle lewat Alfability Menyapa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/1/3186089//menteri_imigrasi_dan_pemasyarakatan_agus_andrianto-CdwG_large.jpeg
Kemenimipas Bukukan Capaian Besar Sepanjang 2025, Restrukturasi hingga Pembangunan Layanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/1/3186081//menteri_kebudayaan_fadli_zon_kunjungan_kerja_ke_balai_pelestari_kebudayaan_wilayah_xvii-kaZN_large.jpeg
Menbud Fadli Zon Dorong Fungsi BPK Wilayah XVII Jadi Ruang Berkumpul Komunitas Budaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/455/3186077//untar-lasA_large.jpg
UMKM Kian Kompetitif di Era Digital, Produsen Besar Hadapi Tantangan Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/298/3186076//the_art_of_victorian_lamb_crafted_by_lambassador_chefs-vHVa_large.jpeg
Lambassador Chef Indonesia-Singapura Sajikan Hidangan Lezat dari Domba Premium Victoria
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement