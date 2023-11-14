Transaksi Meningkat 7 Kali Lipat, Shopee 11.11 Big Sale Buka Pintu UMKM dan Brand Lokal Terus Maju

Jakarta- Kampanye Shopee 11.11 Big Sale merupakan salah satu dari serangkaian kampanye besar yang diselenggarakan oleh platform e-commerce Shopee yang terbukti berhasil ciptakan peluang baru khususnya untuk brand lokal dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Selama kampanye berlangsung, terjadi peningkatan transaksi hingga 7 kali lipat dari brand lokal dan UMKM. Hal ini menunjukkan bagaimana pelaku usaha lokal memanfaatkan Shopee sebagai mitra yang kuat dalam menciptakan bisnis yang berkesinambungan dan penetrasi pasar digital yang inklusif.

Monica Vionna, Head of Marketing Growth Shopee Indonesia mengatakan, Sebagai kampanye yang menawarkan promo terbesar akhir tahun, 11.11 Big Sale tidak hanya tentang berbelanja, tetapi juga menjadi bentuk dukungan Shopee untuk memberikan peluang dan eksposur yang lebih besar kepada merek dan produk-produk lokal. Tujuannya, mendorong para konsumen untuk semakin tertarik menjelajahi produk dalam negeri, seiring membantu brand lokal untuk dapat diterima seluruh masyarakat luas.

"Menariknya, di sepanjang kampanye 11.11 Big Sale ini pun kami merasakan tingginya minat konsumen untuk berbelanja produk lokal dan UMKM dari ragam kategori yang dihadirkan. Hal ini menjadi aspek penyemangat kami untuk selalu memberikan berbagai inovasi dan inisiatif yang bermanfaat bagi seluruh ekosistem, mendorong pertumbuhan bisnis lokal, dan memperkuat koneksi antara penjual dan konsumen," katanya.

11.11 Big Sale: Dorong Transformasi dan Buka Peluang Inklusif Bagi Brand Lokal & UMKM

Dalam era digital yang terus berkembang, penting bagi brand lokal dan UMKM untuk terus berinovasi, memanfaatkan peluang yang ada, dan terus bertransformasi sehingga memperkuat eksistensi mereka.

Apalagi di periode belanja menuju akhir tahun menjadi momen penting bagi konsumen untuk mengejar promo menarik, penawaran spesial, dan berbagai kelengkapan produk untuk memenuhi berbagai kebutuhannya. Brand lokal dan UMKM yang bisa merangkul tren belanja konsumen ini akan memiliki peluang besar untuk pertumbuhan bisnis yang signifikan.

Antusiasme partisipasi penjual lokal turut mendukung kampanye 11.11 Big Sale dalam menghadirkan kelengkapan produk variatif dari berbagai kategori. Sehingga secara tidak langsung menjadi motivasi masyarakat untuk semakin semangat berburu berbagai produk incaran lokal dan UMKM.