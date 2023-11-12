Wow! TV Show Shopee 11.11 Big Sale Diwarnai Penampilan Spektakuler JKT48 hingga Deretan Artis Tanah Air

JAKARTA-Gemuruh teriakan, “I want you, Shopee, I need you, Shopee!” menjadi lantunan harmoni paling semangat saat penampilan pembuka dari girl brand, JKT48 dengan para penonton dalam kemeriahan 11.11 Big Sale TV Show hari ini 11 November 2023, pukul 19.00 WIB. Tidak hanya terkesima, melebur dalam lirik dan musik yang dibawakan oleh delapan member grup idola ikonik ini, para penonton juga disuguhkan dengan berbagai penampilan spesial dari para musisi dan deretan artis tanah air lainnya yang turut mewarnai malam puncak kampanye 11.11 Big Sale, seperti El Rumi, Ziva Magnolya, Ghea Indrawari, Salma Salsabil dan Happy Asmara.

Spektakuler acara 11.11 Big Sale TV Show juga telah berhasil menghibur para penonton lainnya baik dari rumah dan dimanapun mereka berada, karena secara serentak disiarkan langsung baik di Shopee LIVE, RCTI, MNCTV, GTV, dan RTV. Para penonton yang menyaksikan juga akan terbawa dalam keseruan berbagai segmen hiburan, mulai dari penampilan lagu dan musik, ditambah beberapa aksi panggung lainnya, serta beragam promo menarik yang menggoda.

(Chemistry Happy Asmara dan El Rumi berhasil menghangatkan panggung dengan lagu Sedang Ingin Bercinta x Rungkad)

Head of Marketing Growth Shopee Indonesia Monica Vionna, menyampaikan, Shopee sangat gembira menyambut malam puncak kampanye 11.11 Big Sale yang dihadirkan melalui kemeriahan TV Show hari ini.