Atta Halilintar Sebut Nama Anak Kedua di Single Hey Nak: Azura

JAKARTA - Atta Halilintar merilis sebuah album bertajuk Novebless. Dalam albumnya, ada sekitar sembilan buah lagu, yang salah satunya ditujukan untuk kedua buah hatinya.

Bertajuk Hey Nak, lagu tersebut berisi nasihat Atta untuk kedua buah hatinya. Ia pun tampak berharap agar kedua buah hatinya bisa selalu kuat dan hebat dalam menjalani kehidupan.

Menariknya, Atta tampak menyebut sebuah nama yang diduga keras adalah nama untuk anak perempuannya yang kedua. Hal itu diucapkan oleh Atta pada menit 3.14 lagu Hey Nak, usai ia menyebut nama Ameena, putri pertamanya.

"Ameena.. Azura..," kata Atta.

Meski begitu, tidak diketahui pasti apa benar bahwa nama anak kedua pasangan Aurel Hermansyah dan Atta adalah Azura. Pasalnya, hingga kini keduanya masih belum angkat bicara terkait hal itu.