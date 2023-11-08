KELJO Rilis Lagu Pilih Salah Satu, Ungkap Keresahan Antara 2 Pilihan

JAKARTA - KELJO alias Kelvin Joshua resmi merilis single terbarunya. Lagu berjudul Pilih Salah Satu itu merupakan single ketujuh miliknya yang diangkat dari keresahan dalam menentukan pilihan.

“Jadi lagu ini menggambarkan seseorang yang harus memilih antara dua orang. Pilihan pertama, menarik tapi yang kedua bisa saja yang terbaik,” katanya kepada Okezone di Gedung Sindo, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada Rabu (8/11/2023).

Meski awalnya terasa membingungkan, namun KELJO mengungkapkan, lagu Pilih Salah Satu mengajak setiap pendengarnya agar tidak salah dalam menentukan pilihan. "Intinya, jangan sampai salah pilih," katanya.

Lagu Pilih Salah Satu diciptakan KELJO bersama Desmon Latief, Stefanus LJ, Yakobus Yohanes Advent. Sementara Barsena Bestandhi berperan sebagai vocal director dan Kelana Halim bertanggung jawab dalam proses mixing dan mastering.

Mengusung genre Pop dan R&B, lagu Pilih Salah Satu tetap terdengar ngegroov meski bercerita tentang kegundahan saat harus menentukan pilihan.*

(SIS)