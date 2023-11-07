Pengumuman! JKT48 Official Store Hadir di Shopee, Yuk Borong Merchandise Favoritmu!

Jakarta- Pengumuman untuk seluruh penggemar setia JKT48! Toko resmi JKT48 yaitu JKT48 Official Store kini hadir di Shopee. Sekarang kamu udah nggak perlu bingung lagi untuk mencari tempat beli merchandise spesial dan eksklusif dari para idola. Mulai dari kaus limited edition, aksesoris, hingga koleksi CD-DVD + Bluray album JKT48, semuanya ada di JKT48 Official Store di Shopee! Grand Launching JKT48 Official Store pun sukses digelar secara meriah pada Senin, 6 November 2023 kemarin, dengan hadirnya sesi live streaming spesial pada pukul 20.00 sampai 22.00 WIB, yang dipandu oleh si cantik Shani dan Melody.

Sebagai dua sosok senior di JKT48, kehadiran Shani dan Melody sukses menghebohkan sesi live tersebut sehingga terasa meriah dan hangat. Para penggemar JKT48 dan pengguna Shopee lainya antusias berinteraksi dengan dua idola tersebut secara real-time di Shopee Live.

Jam terbang tinggi yang dimiliki Shani dan Melody sebagai seorang entertainer pun berperan besar dalam kemampuan mereka memandu live streaming di Shopee Live, sambil mempromosikan berbagai produk merchandise JKT48 yang dijual di JKT48 Official Store.

Apalagi, ada promo Diskon 20% pada sesi Shopee Live Streaming Shani dan Melody kemarin. Ada juga promo Diskon s/d 30% + Cashback 30% yang bisa dinikmati semua pengguna Shopee di Grand Launching JKT48 Official Store.

Nggak sampai di situ, tingginya antusiasme penonton sesi live streaming di Shopee Live juga berkat adanya penawaran istimewa. Penonton yang memberikan komentar dan melakukan pembelian dengan total minimal Rp100 ribu di sesi Shopee Live Streaming JKT48 kemarin, akan mendapatkan undangan nonton langsung live performance JKT48 di TV Show Shopee

11.11 Big Sale pada 11 November 2023 mendatang. Seru banget kan! Pengguna setia Shopee dan para penggemar JKT48 pun berbondong-bondong untuk memenuhi kolom komentar dan membeli produk yang ditawarkan, untuk dapat undangan nonton live TV Show Shopee 11.11 Big Sale dan bisa bertemu langsung dengan JKT48.

Grand Launching JKT48 Official Store juga sebelumnya telah diumumkan oleh Shani dan Melody di akun Instagram mereka. Dalam unggahan mereka pada Sabtu (4/11/2023), Shani dan Melody mengajak para followers untuk ikut menyaksikan Shopee Live Streaming Grand Launching JKT48 Official Store. Unggahan itu pun langsung diserbu oleh warganet yang antusias menyaksikan Shani dan Melody di Shopee Live.

“Shaniiiiii kamu sesuatu yg speeial, kamu lebih lebih dari SEMPURNAAAAAA!,” komentar seorang warganet.

“Akhirnya duo kapten and oshi gua live bareng,” tambah warganet lainnya.

“Wow aku terkesan akhirnya launching di shopee,” tulis seorang netizen di kolom komentar.

Tidak sedikit pula yang menjadikan sesi live kemarin sebagai kesempatan untuk menyapa dua idola mereka yang menjadi pemandu live streaming, yaitu si cantik Shani dan Melodi. Apalagi, Shani yang berstatus sebagai kapten JKT48 telah resmi mengumumkan rencananya untuk graduate.

Antusiasme serupa juga ditunjukkan penonton kepada Melody, mantan kapten JKT48 generasi pertama yang kini berperan di balik layar sebagai bagian dari Operation Team JKT48. Jadi pengobat rindu para penggemar, Shani dan Melody juga beberapa kali menyanyikan penggalan lagu-lagu JKT48 di sesi Shopee Live Streaming kemarin.

Sepanjang live tersebut, Shani dan Melody dengan semangat mempromosikan berbagai merchandise JKT48 seperti CD & DVD, totebag, JKT48 Clear Folder Halloween, hingga enamel pin dengan desain lucu. Tak lupa, mereka juga mengingatkan adanya undangan nonton langsung JKT48 di TV Show Shopee 11.11 Big Sale yang bisa didapatkan hanya dengan