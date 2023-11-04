Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Vika Chu Cosplay Jadi Sailormoon di Indonesia Comic Con 2023 Sambil Promosi Series Second Account

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |20:00 WIB
Vika Chu Cosplay Jadi Sailormoon di Indonesia Comic Con 2023 Sambil Promosi Series <i>Second Account</i>
Vika Chu promosikan series Second Account (Foto: Annastasya/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Vision+ mempromosikan deretan serial terbaru dalam acara Indonesia Comic Con 2023. Dalam acara ini, Vision+ mempromosikan deretan series yang bakal tayang di tahun 2024.

Salah satunya yang begitu dinantikan ialah series Second Account yang bakal tayang pada Januari 2024 mendatang.

Vika Chu, selebritis sekaligus bintang dalam serial Second Account ini pun turut hadir di acara Indonesia Comic Con 2023. Vika hadir dan cosplay menjadi karakter Sailor Moon, salah satu tokoh animasi yang begitu di hits di era 90-an.

“Sekarang aku cosplay pakai kostum Sailor Moon, karena series Second Account sendiri akan menceritakan tentang tokoh yang gemar cosplay,” ungkap Vika saat ditemui di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Sabtu (4/11/2023).

Vika menceritakan dirinya akan berperan sebagai karakter Mira. Sosok Mira sendiri adalah karakter cosplayer senior yang nantinya akan mengajarkan junior-juniornya untuk melakukan cosplay karakter-karakter unik bersama.

Halaman:
1 2
