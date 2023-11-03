Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Selena Gomez Tutup Akun Imbas Perang Israel vs Palestina, Followers Anjlok Parah

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |23:01 WIB
Selena Gomez Tutup Akun Imbas Perang Israel vs Palestina, Followers Anjlok Parah
Selena Gomez rehat dari media sosial imbas konflik Palestina - Israel (Foto: IG Selena)
A
A
A

LOS ANGELES - Penyanyi Hollywood, Selena Gomez memutuskan hiatus dari sosial media. Pelantun Who Says ini siap menutup akun Instagram-nya usai buka suara soal konflik Palestina dan Israel.

Selena menuliskan keputusannya itu di Insta Story pribadinya. Mantan kekasih Justin Bieber ini blak-blakan untuk beristirahat dari media sosial dan menghapus Instagram-nya.

“Aku istirahat dan menghapus Instagram-ku. Aku sudah selesai,” tulis Selena dikutip MNC Portal Indonesia, Jumat (3/11/2023).

Selena Gomez Tutup Akun Imbas Perang Israel vs Palestina, Followers Anjlok Parah

Penyanyi 31 tahun ini juga blak-blakan tak berpihak pada Palestina ataupun Israel di tengah konflik tersebut. Hal ini semakin membuat netizen murka dan menghujat penyanyi ini.

“Aku tidak mendukung siapa pun yang tengah terjadi,” tambahnya.

Imbas hal ini, Selena Gomez tak hanya banjir cibiran, tapi juga kehilangan pengikut di Instagram-nya. Dilihat dari postingan akun Twitter, @violentnympth, Selena sudah kehilangan 200 ribu lebih followers-nya di Instagram.

“Selena Gomez telah kehilangan lebih dari 269 ribu pengikut di instagram setelah menunjukkan dukungan untuk Israel,” tulis akun itu.

Akun tersebut memperlihatkan rincian dari jumlah pengikut Selena Gomez yang mencapai 430 juta lebih. Nampak pula angka yang menunjukan lebih dari 200 ribu orang meng-unfollow dirinya.

Momen Selena Gomez kehilangan banyak followers usai menyatakan bakal menutup akun Instagram-nya ini mengundang reaksi para netizen. Banyak warganet yang setuju Selena Gomez di-unfollow oleh banyak orang.

“Selena harus kehilangan 100 juta followers,” kata akun @ju******.

“Dia pantas mendapatkannya,” tambah @bi*****.

“Kita tidak mendukung orang yang mendukung genosida,” sambung @ch*******.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
