Nikhita Nishita dan Melly Goeslaw Kemas Ulang Lagu We Are One

JAKARTA - Melly Goeslaw mempercayakan karyanya kepada Nikhita dan Nishita, duo penyanyi cilik yang sebelumnya telah merilis lagu pada tahun 2021. Mereka kembali dengan karya baru berjudul We Are One.

Nikhita dan Nishita, dua gadis cilik kembar dengan darah campuran, sebelumnya menyanyikan ulang lagu-lagu karya Papa T. Bob pada tahun 2021. Pada tahun 2023 ini, mereka merilis single terbaru dari Melly Goeslaw yang memiliki nuansa ceria.

Lagu We Are One menceritakan tentang cara anak-anak memandang perbedaan. Dengan lirik yang sederhana dan aransemen yang ceria, diharapkan lagu ini dapat memberikan inspirasi bagi pendengar musik Indonesia, terutama kalangan anak-anak yang membutuhkan sosok idola sebaya.