HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Bang Ye Dam Bakal Debut Solo Bulan Depan

Mochammad Fahreza Bachtiar , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |10:46 WIB
Bang Ye Dam Bakal Debut Solo Bulan Depan
Bang Ye Dam akan debut solo bulan depan. (Foto: YG Entertainment)
SEOUL - Bang Ye Dam akan debut solo pada bulan depan. Ini akan menjadi karya terbarunya setelah keluar dari TREASURE dan YG Entertainment, pada 2022.

Mengutip Soompi, Senin (30/10/2023), Bang Ye Dam akan merilis single pra-rilis pada 10 November 2023, pukul 18.00 KST. Selanjutnya, dia akan merilis album solo, pada 23 November 2023, pukul 18.00 KST.

Jelang debut solo, idol K-Pop 21 tahun tersebut membuka akun X, Instagram, YouTube, dan TikTok resmi. Rencana debut solo tersebut disambut hangat para penggemar di patform X.

"Kami sangat antusias dengan kabar ini! Enggak sabar menunggu karya baru Bang Ye Dam," ujar akun X @yedam_kr. Akun @skzstarlost menambahkan, "Terima kasih kau kembali berkarya. Kami mencintaimu."

Bang Ye Dam akan debut solo bulan depan. (Foto: YG Entertainment)

Akun X @BYD_INA juga terlihat memberikan dukungannya dengan menuliskan, "Akhirnya, Bang Ye Dam sang musisi bakal comeback!" Akun @sahiluvv_ menambahkan, "Ya Tuhan, enggak sabar menunggu albumnya."

Bang Ye Dam resmi meninggalkan TREASURE, pada 8 November 2022. Kala itu, YG Entertainment mengungkapkan, sang idol akan mengejar karier solonya sebagai musisi dan produser.*

(SIS)

