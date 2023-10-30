Thariq Halilintar Jadi Caleg DPRD, Netizen: Mending Jadi Ketua RT Dulu

JAKARTA - Thariq Halilintar belakangan cukup sering menjadi perbincangan publik. Bukan hanya soal hubungan asmaranya dengan Aaliyah Massaid, tetapi juga terkait pencalonan dirinya dalam Pemilu Legislatif 2024.

Diketahui, anak keempat dari Gen Halilintar ini memutuskan untuk maju sebagai calon anggota legislatif DPRD Provinsi, Dapil Kabupaten Bogor, yang diusung oleh salah satu Partai Politik. Bahkan wajah Thariq sudah sempat muncul dalam sebuah baliho, bersama ayah mertua Atta Halilintar, Anang Hermansyah.

Potret wajah Thariq di sebuah baliho sontak membuat netizen ramai. Salah satu akun TikTok bahkan mengaku kaget usai melihat wajah Thariq di sana.

"*njay @thariqhalilintar nyaleg," tulis akun Tiktok @panapaaan.

Video tersebut sontak ramai dikomentari netizen. Mereka bahkan tampak menyorot latar belakang politik dan pendidikan Thariq.

Bukan tanpa sebab, pasalnya tidak diketahui pasti pendidikan terakhir Thariq di bangku sekolah. Apalagi, baru-baru ini kakak kandungnya terlihat baru sempat mengambil ijazah SMP agar bisa melanjutkan pendidikan paket C.