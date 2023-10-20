Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY CELEBRITY

Shopee 11.11 Big Sale, Dorong Transformasi Bisnis Brand Lokal dan UMKM bareng JKT48

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 20 Oktober 2023 |07:43 WIB
Shopee 11.11 Big Sale, Dorong Transformasi Bisnis Brand Lokal dan UMKM bareng JKT48
Shopee 11.11 Big Sale, dorong transformasi bisnis brand lokal dan UMKM bareng JKT48. (Foto: dok istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Perjalanan transformasi terjadi sebagai langkah untuk menggali potensi demi mewujudkan mimpi. Dibutuhkan sinergi antara ketelatenan, kerja keras serta kesabaran dalam meniti tiap prosesnya sehingga dapat mendorong kemajuan bagi diri sendiri, maupun prestasi dalam karir atau bisnis yang sedang dijalani.

Shopee, sebagai platform e-commerce diharapkan dapat menjadi wadah sekaligus teman untuk membantu seluruh pengguna mencapai impian maupun berkontribusi mendorong transformasi bisnis lebih tangguh bagi brand lokal dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia.

Menuju akhir tahun, Shopee kembali mempersembahkan Shopee 11.11 Big Sale, festival belanja dengan promo terbesar yang diinisiasi untuk memberikan sorotan dan mendukung perkembangan bisnis lokal yang berlangsung sejak 15 Oktober - 11 November 2023.

Kampanye ini telah mendorong lebih banyak konsumen, pelaku bisnis, serta masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan e-commerce.

Monica Vionna, Head of Marketing Growth Shopee Indonesia mengatakan, “Kampanye 11.11 Big Sale kali ini merupakan momen yang sangat spesial dimana Shopee memperkuat komitmennya untuk memastikan bahwa manfaat e-commerce dapat dirasakan semua orang".

"Kami beruntung berada di garis depan dalam transformasi ini dan berharap dapat terus menciptakan peluang baru bagi para penjual," tuturnya.

Ia mengungkapkan, melihat keberhasilan kampanye 10.10 kemarin dimana jumlah produk terjual dari brand lokal dan UMKM mengalami peningkatan lebih dari 9 kali lipat di puncak kampanye, 11.11 kali ini ditujukkan untuk menjadi festival belanja yang lebih besar dalam mendukung perkembangan bisnis brand lokal dan UMKM.

"Dengan berbagai program yang dihadirkan, kami ingin 11.11 mampu membawa semangat dan harapan bagi lebih banyak orang," ucapnya.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/320/3180810//umkm-EYkV_large.jpg
Volume Penjaminan Jamkrindo Capai Rp186 Triliun untuk 4,4 Juta UMKM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/11/3180708//tugu_insurance_perkuat_fundamental-BVPk_large.jpg
Tugu Insurance Perkuat Fundamental, Raih Laba Rp594,82 Miliar hingga Kuartal III 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/11/3180679//ilustrasi_rumah_di_jakarta-aDRX_large.jpeg
Sampai 31 Desember 2025, Pemprov DKI Beri Keringanan dan Bebas Denda PBB-P2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/11/3180737//ao_pnm-h8R5_large.JPG
Puluhan Ribu Lulusan SMA/SMK Jadi Penggerak Ekonomi Wong Cilik lewat PNM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/455/3180570//prabowo-yD4U_large.jpg
Tingkatkan Kesejahteraan, Prabowo Bicara UMKM di KTT APEC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/12/3180598//ilustrasi_belanja_online-4iq2_large.jpeg
Belanja Kebutuhan Rumah Jadi Lebih Hemat dan Praktis bersama ShopeeVIP!
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement