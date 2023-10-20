Shopee 11.11 Big Sale, Dorong Transformasi Bisnis Brand Lokal dan UMKM bareng JKT48

JAKARTA - Perjalanan transformasi terjadi sebagai langkah untuk menggali potensi demi mewujudkan mimpi. Dibutuhkan sinergi antara ketelatenan, kerja keras serta kesabaran dalam meniti tiap prosesnya sehingga dapat mendorong kemajuan bagi diri sendiri, maupun prestasi dalam karir atau bisnis yang sedang dijalani.

Shopee, sebagai platform e-commerce diharapkan dapat menjadi wadah sekaligus teman untuk membantu seluruh pengguna mencapai impian maupun berkontribusi mendorong transformasi bisnis lebih tangguh bagi brand lokal dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia.

Menuju akhir tahun, Shopee kembali mempersembahkan Shopee 11.11 Big Sale, festival belanja dengan promo terbesar yang diinisiasi untuk memberikan sorotan dan mendukung perkembangan bisnis lokal yang berlangsung sejak 15 Oktober - 11 November 2023.

Kampanye ini telah mendorong lebih banyak konsumen, pelaku bisnis, serta masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan e-commerce.

Monica Vionna, Head of Marketing Growth Shopee Indonesia mengatakan, “Kampanye 11.11 Big Sale kali ini merupakan momen yang sangat spesial dimana Shopee memperkuat komitmennya untuk memastikan bahwa manfaat e-commerce dapat dirasakan semua orang".

"Kami beruntung berada di garis depan dalam transformasi ini dan berharap dapat terus menciptakan peluang baru bagi para penjual," tuturnya.

Ia mengungkapkan, melihat keberhasilan kampanye 10.10 kemarin dimana jumlah produk terjual dari brand lokal dan UMKM mengalami peningkatan lebih dari 9 kali lipat di puncak kampanye, 11.11 kali ini ditujukkan untuk menjadi festival belanja yang lebih besar dalam mendukung perkembangan bisnis brand lokal dan UMKM.

"Dengan berbagai program yang dihadirkan, kami ingin 11.11 mampu membawa semangat dan harapan bagi lebih banyak orang," ucapnya.