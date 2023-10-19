Bangganya Rizky Billar usai Wajah Lesti Kejora Terpampang di Times Square New York

JAKARTA - Rizky Billar ikut senang setelah foto istrinya, Lesti Kejora, terpampang di Times Square New York, Amerika. Hal itu bagian dari apresiasi atas pencapaian sang pedangdut yang berkecimpung di dunia musik.

"Alhamdulillah senang dan bersyukur pastinya ya,"ujar Rizky Billar secara singkat di Kanal YouTube Intens Investigasi, dikutip Kamis (19/10/2023).

Disinggung soal reaksi dari Lesti Kejora sendiri, Rizky Billar mengaku kalau istrinya sangat bahagia, ketika mengetahui wajahnya terpampang di Times Square New York bersama dengan artis-artis lainnya di dunia.

"Yang pasti seneng lah, siapa sih yang enggak senang wajahnya terpampang gitu," ucap Billar.

Kendati senang karena wajah Lesti Kejora terpampang di hingga ke luar negeri, sebenarnya bintang sinetron Jodoh Wasiat Bapak 2 ini sudah terbiasa melihat pencapaian-pencapaian yang diraih sang istri selama ini.

Sebagai seorang suami, Billar tak pernah lelah untuk memberikan dukungan kepada Lesti Kejora dalam kariernya.

"Biasa aja, kayak pernah nggak sih kalian lihat pasangan lu kayak terpampang dan ini bukan sesuatu baru lagi buat Lesti. Jadi sudah hal biasa jadi sebagai pasangan saling support dan saling menyemangati," jelas Rizky Billar.

