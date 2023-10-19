Ammar Zoni dan Irish Bella Pisah Rumah Gegara Masalah Ekonomi, Rumah Pribadi sampai Disewakan

JAKARTA - Pascabebas dari penjara lantaran kasus penyalahgunaan narkoba, Ammar Zoni sampai saat ini masih belum kembali ke rumah. Bahkan, ia dan sang istri memilih untuk tinggal terpisah.

Kenyataan bahwa Ammar dan Irish Bella belum tinggal serumah dan sempat canggung saat bertemu di kajian Umi Pipik, membuat banyak orang berpikir jika rumah tangga mereka merujuk ke arah perpisahan. Apalagi kini keduanya memilih untuk tinggal di kediaman orang tua masing-masing.

Terkait keputusan Ammar dan Irish Bella tinggal di kediaman orang tua, padahal sudah memiliki rumah sendiri, rupanya berhubungan dengan perekonomian mereka. Pasangan ini terpaksa menyewakan rumah pribadi mereka agar bisa bangkit dari keterpurukan lantaran masalah ekonomi.

Sebagai kepala rumah tangga, Ammar tak bisa memungkiri bahwa selama tujuh bulan berada di penjara, dirinya sama sekali tak memiliki penghasilan. Sementara, ia harus bisa menafkahi istri dan dua anaknya.

"(tabungan) Habis, 7 bulan nggak ngapa-ngapain," ujar Ammar Zoni di kanal YouTube Deddy Corbuzier.

"Gue bilang ke Irish, rumah yang kita tempati itu, sewain aja," sambungnya.