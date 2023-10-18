Biodata dan Agama Sirajuddin Mahmud, Suami Zaskia Gotik yang Tersandung Kasus Korupsi

BIODATA dan agama Sirajuddin Mahmud. Suami Zaskia Gotik ini tengah menjadi sorotan karena terseret kasus dugaan korupsi pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 di Mimika, Papua Tengah.

Setelah dua kali absen dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sirajuddin akhirnya hadir pada 16 Oktober 2023 sebagai saksi. Setelah diperiksa, suami sang pedangdut tak banyak berbicara ke awak media.

"Hari ini aku hadir untuk memenuhi panggilan KPK, saya sudah sampaikan apa yang menjadi keterangan, dianggap dibutuhkan dari saya sudah saya sampaikan kepada penyidik KPK," ujar Sirajuddin usai diperiksa di Gedung Merah Putih, KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

Sirajuddin Mahmud diketahui sebagai pengusaha asal Balikpapan, Kalimantan Timur. Bisnisnya meliputi bidang batubara dan kuliner.

BACA JUGA: Zaskia Gotik Tanggapi Rumor Jual Rumah dengan Harga Murah

Pria ini pernah menikah dengan artis Imel Putri Cahyati pada 2011 dan dikarunai seorang putri bernama Aqila Ramadhani. Rumah tangga mereka berakhir dan resmi dinyatakan bercerai pada 2018.