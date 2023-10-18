Cerita Navis Math Terjun ke Dunia Musik, Ternyata Sering Dengar Lagu R&B Sejak Kecil

JAKARTA - Navis Math merupakan musisi baru yang ikut meramaikan dunia musik Tanah Air. Pada 1 September 2023 lalu, dia merilis Extended Play (EP) atau mini album bertajuk ‘You Made This Easy’.

Navis Math sendiri mencintai dunia musik sejak kecil. Bahkan, dia mengatakan masa kecilnya memiliki peran yang besar sampai ia bisa berada di posisi sekarang ini.

“Aku dengerin lagu-lagu yang di HP mamaku juga, ada kaset satu di laci dia suka dengerin jadi aku suka juga. Pas kecil aku suka ngikutin apalagi mamaku lagi dengerin playlist lagu R&B kayak Michael Bolton atau Mariah Carey, penyanyi-penyanyi 90-an. Ikutin mereka cara nyanyinya dari terus kebawa,” jelasnya kepada Okezone, Rabu (18/10/2023).

Akhirnya saat kuliah, Navis mulai bermusik profesional dengan bekerja di sebuah cafe."Jadi malamnya nyanyi paginya kuliah. Terus ada momen dimana oke aku nulis lagu sendiri deh masa nyanyi lagu orang terus".

Setelah bermusik, pria berusia 26 tahun ini memiliki beberapa musisi yang menginspirasinya, seperti Thory Caley dan Tulus.