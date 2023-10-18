Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Cerita Navis Math Terjun ke Dunia Musik, Ternyata Sering Dengar Lagu R&B Sejak Kecil

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 18 Oktober 2023 |22:00 WIB
Cerita Navis Math Terjun ke Dunia Musik, Ternyata Sering Dengar Lagu R&B Sejak Kecil
Cerita Navis Math terjun ke dunia musik. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Navis Math merupakan musisi baru yang ikut meramaikan dunia musik Tanah Air. Pada 1 September 2023 lalu, dia merilis Extended Play (EP) atau mini album bertajuk ‘You Made This Easy’.

Navis Math sendiri mencintai dunia musik sejak kecil. Bahkan, dia mengatakan masa kecilnya memiliki peran yang besar sampai ia bisa berada di posisi sekarang ini.

“Aku dengerin lagu-lagu yang di HP mamaku juga, ada kaset satu di laci dia suka dengerin jadi aku suka juga. Pas kecil aku suka ngikutin apalagi mamaku lagi dengerin playlist lagu R&B kayak Michael Bolton atau Mariah Carey, penyanyi-penyanyi 90-an. Ikutin mereka cara nyanyinya dari terus kebawa,” jelasnya kepada Okezone, Rabu (18/10/2023).

Akhirnya saat kuliah, Navis mulai bermusik profesional dengan bekerja di sebuah cafe."Jadi malamnya nyanyi paginya kuliah. Terus ada momen dimana oke aku nulis lagu sendiri deh masa nyanyi lagu orang terus".

Setelah bermusik, pria berusia 26 tahun ini memiliki beberapa musisi yang menginspirasinya, seperti Thory Caley dan Tulus.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/205/3179209/shakirra-fxDI_large.jpg
Shakirra Vier Berharap Bisa Kolaborasi Bareng Rony Parulian dan Andi Rianto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/33/3175233/keke_adiba-qvuE_large.jpg
Cerita Keke Adiba Ikut Lomba Karaoke di Jepang, Dinilai oleh AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/205/3173223/samuel_cipta-2beV_large.jpg
Tak Hanya Senja Sudut Kota, Samuel Cipta Punya 6 Karya Manis Lainnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/205/3168899/faith_christabelle-AnjM_large.jpg
Faith Christabelle Rilis Single Di Luar Nalar dalam Nuansa Soul R&B
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/33/3161880/raisa_ramadhani_dan_arbani_yasiz-RgNZ_large.jpg
3 Penyanyi Cantik Resmi Berstatus Istri di Agustus 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/33/3153207/brisia_jodie_lamaran-N95a_large.jpg
3 Penyanyi Cantik Gelar Lamaran di Juni 2025
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement