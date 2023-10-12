Jaz Hayat Kaget Lagu Bersamamu Tren di Tiktok

JAKARTA - Jaz Hayat kaget ketika lagunya ramai di Tiktok. Diketahui, muncul tren baru di TikTok dengan keyword Day Since. Di mana banyak orang-orang menggunakannya untuk menghitung sudah berapa lama menjalin hubungan dan hal-hal yang merajuk pada day since.

Tren ini memang memiliki makna yang mendalam, apalagi bagi orang-orang yang sudah lama berhubungan baik dalam waktu yang cukup lama. Hadirnya tren ini, bersamaan dengan lagu Jaz yang berjudul Bersamamu membuat tren ini menjadi lebih bermakna karena kata-kata yang terselip dalam lagu Jaz, dengan konsep ‘day since’ yang disuguhkan.

Jaz juga sempat mengunggah di TikToknya sebagai bentuk apresiasi untuk pendengar yang sudah menemaninya mulai Dari Mata hingga Bersamamu. Mengetahui tren tersebut menggunakan lagunya, Jaz mengaku kaget dan tidak menyangka.