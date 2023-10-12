Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Jaz Hayat Kaget Lagu Bersamamu Tren di Tiktok

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 13 Oktober 2023 |00:01 WIB
Jaz Hayat Kaget Lagu Bersamamu Tren di Tiktok
Jaz Hayat (Foto: IG Jaz Hayat)
A
A
A

JAKARTA - Jaz Hayat kaget ketika lagunya ramai di Tiktok. Diketahui, muncul tren baru di TikTok dengan keyword Day Since. Di mana banyak orang-orang menggunakannya untuk menghitung sudah berapa lama menjalin hubungan dan hal-hal yang merajuk pada day since.

Tren ini memang memiliki makna yang mendalam, apalagi bagi orang-orang yang sudah lama berhubungan baik dalam waktu yang cukup lama. Hadirnya tren ini, bersamaan dengan lagu Jaz yang berjudul Bersamamu membuat tren ini menjadi lebih bermakna karena kata-kata yang terselip dalam lagu Jaz, dengan konsep ‘day since’ yang disuguhkan.

Jaz Hayat Kaget Lagu Bersamamu Tren di Tiktok

Jaz juga sempat mengunggah di TikToknya sebagai bentuk apresiasi untuk pendengar yang sudah menemaninya mulai Dari Mata hingga Bersamamu. Mengetahui tren tersebut menggunakan lagunya, Jaz mengaku kaget dan tidak menyangka.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/205/3137534/jaz_hayat-qH9V_large.JPG
Jaz Hayat Ingin Lagu di Album Pesan Cinta Jadi Soundtrack Film, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/02/205/3118755/aruma-gmUB_large.jpeg
Cerita Aruma hingga Eltasya Buka Showcase Perjalanan Pesan Cinta Jaz
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/21/205/3115979/jaz_hayat-MzkT_large.jpg
Jaz Hayat Hadirkan Pesan Cinta Lewat Showcase Perdana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/205/3113649/jaz_hayat-3Ld1_large.JPG
Album Baru dan Showcase Tunggal, Target Besar Jaz Hayat di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/11/205/3094626/jaz_hayat-e5v2_large.JPG
Resolusi Baru, Jaz Hayat Berikan Kejutan di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/205/3059245/jaz_hayat-OEbx_large.jpeg
Jaz Hayat dan Mawar Eva de Jongh Tak Sabar Hadirkan Live Session Bukan dengan Dia
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement