5 Artis Top yang Mengawali Karier dari Penonton Bayaran

JAKARTA - Sebelum menjadi artis ternama seperti saat ini, beberapa artis top ini ternyata mengawali kariernya dengan menjadi penonton bayaran. Popularitas tak menjadi sesuatu yang instan bagi mereka.

Tak disangka, profesi sebagai penonton bayaran mampu menjadi batu loncatan bagi para artis ini meraih kesuksesan di industri hiburan. Berikut lima artis top yang mengawali karier dari penonton bayaran.

1.Ayu Ting Ting

Sebelum menjadi pedangdut papan atas, Ayu Ting Ting bekerja sebagai penonton bayaran. Hal itu diungkap Niatul Husna seorang koordinator penonton bayaran melalui channel Youtube Briz Entertainment, pada 31 Oktober 2022.

2.Nikita Mirzani

Terkenal bergelimang harta, Nikita Mirzani memulai kariernya sebagai penonton bayaran. Ibu tiga anak itu mengungkapan pekerjaan lamanya itu dalam program Nih Kita Kepo yang tayang pada 17 Agustus 2019.

3.Dede Sunandar

Komedian Dede Sunandar melakoni cukup banyak profesi sebelum terjun ke dunia hiburan. Dia pernah menjadi cleaning service hingga menjadi penonton bayaran dalam program Opera van Java (OVJ). Tidak disangka, lawakannya disukai penonton.