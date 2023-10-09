Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Suami Sheila Majid Jalani Angioplasti Usai Alami Kelainan Jantung hingga Sulit Bernapas

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |10:28 WIB
Suami Sheila Majid Jalani Angioplasti Usai Alami Kelainan Jantung hingga Sulit Bernapas
Suami Sheila Majid jalani angioplasti (Foto: Instagram/missmajid)
A
A
A

JAKARTA - Kabar kurang menyenangkan datang dari diva asal Malaysia, Sheila Majid. Melalui akun Instagram terverifikasi miliknya, pelantun Cinta Jangan Kau Pergi ini mengabarkan bahwa sang suami, Hashridz Murshim Hassim alias Acis dilarikan ke Institut Jantung Negara Malaysia.

Sebelumnya, Acis sempat mengeluh jika jantungnya terasa panas seperti terbakar, hingga membuatnya kesulitan untuk bernapas. Hal itu membuat wanita 58 tahun itu langsung membawa suaminya ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan serta melakukan tindakan untuk menyelamatkan nyawanya.

Usai ditangani lebih lanjut, dokter mengatakan bahwa terdapat kelainan pada jantung Acis, sehingga ia perlu menjalani angiogram serta angioplasti.

"Dia merasakan jantungnya terbakar dan agak sulit bernapas. Setelah melalui pemeriksaan kesehatan menyeluruh mereka menemukan beberapa kelainan pada jantungnya," tulis Sheila Majid membuka tulisannya.

"Pada Jumat pagi, ia menjalani prosedur angiogram. Dilanjutkan dengan prosedur angioplasti. Alhamdulillah prosedurnya berhasil," sambungnya.

Sheila Majid

Meski sejumlah prosedur sudah selesai dilakukan, hingga kini Acis masih berada di rumah sakit dan menjalani observasi. Sheila Majid juga berharap agar suaminya bisa segera kembali ke rumah, mengingat fase kritis sudah berhasil terlewati.

Halaman:
1 2
