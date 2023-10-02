Afgan Tak Mau Terobsesi karena Sering Dipuji

Afgan tak mau terobsesi karena sering dipuji. (Foto: Instagram/@afgan__)

JAKARTA - Penyanyi Afgan selalu sukses mencuri hari kaum hawa dengan paras tampannya. Belum lagi suara dan lagu-lagunya yang berhasil mengesankan hati dan telinga pendengarnya.

Tak heran jika publik banyak yang memuji pelantun Sadis tersebut. Afgan mengaku, pujian ini sering dilontarkan fans lewat akun media sosialnya.

"Ketika baca comment gue nggak ambil hati, walaupun komennya positif, apalagi itu negatif," kata Afgan saat ditemui di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Pusat, belum lama ini.

Pria 34 tahun itu khawatir apabila dari pujian-pujiannya itu dapat membuatnya jadi terlalu terobsesi.

"Misalnya dibilang keren, gue nggak jadi obsesi dibilang keren. Gue berusaha netral, karena kalau gue menentukan diri sendiri dari komentar, pasti akan kebawa juga," ungkap Afgan.

Kendati begitu, Afgan tetap menghargai setiap komentar positif dari para penggemarnya.