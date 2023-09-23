Jokowi Puji Lagu Tanah Air Milik Saykoji, Sebut Liriknya Penuh Semangat

JAKARTA - Lagu berjudul Tanah Air milik rapper Saykoji mendapat pujian dari Presiden RI, Joko Widodo. Bahkan pujian tersebut dilontarkan oleh orang nomor satu di Indonesia tersebut melalui akun Instagram pribadinya.

Dalam unggahannya, Jokowi terlihat membagikan video saat Saykoji mengunjungi Ibu Kota Nusantara, Kalimantan.

“Terima kasih untuk lagu rap dari Saykoji,” tulis Jokowi, dikutip MNC Portal Indonesia, Sabtu (23/9/2023).

Saykoji sendiri diketahui merupakan salah satu dari sekian banyak artis yang mendapat kesempatan untuk berkunjung ke IKN. Bahkan dalam video tersebut, sang rapper terlihat tengah menikmati perjalanannya ke IKN.

Dalam video yang diunggah Jokowi, Saykoji pun tampak tengah berada bersama pada pekerja di wilayah tersebut. Ia juga terlihat tengah menjalin keseruan bersama Menteri BUMN, Erick Thohir.

Lirik lagu dari Saykoji pun turut membakar semangat dan inspirasi untuk masyarakat mengenai Ibu Kota baru Tanah Air. Dalam liriknya, Saykoji juga menyebut soal kemajuan dan pertumbuhan yang nyata dari Indonesia.

Tak heran, Jokowi pun memuji lagu rap yang dibuat Saykoji ini.

“Liriknya sungguh menyemangati,” tambah Jokowi.