HOME CELEBRITY MUSIK

Isyana Sarasvati Siap Manggung di Jepang Bareng Emirimi Yamamoto Oktober Ini

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 23 September 2023 |12:30 WIB
Isyana Sarasvati Siap Manggung di Jepang Bareng Emirimi Yamamoto Oktober Ini
Isyana Sarasvati tampil di Jepang (Foto: Instagram/isyanasarasvati)
JAKARTA - Isyana Sarasvati kembali membuat bangga masyarakat Indonesia. Melalui akun Instagram pribadinya, pelantun Tetap Dalam Jiwa ini mengabarkan bahwa ia akan manggung pada Oktober mendatang di Jepang.

Dalam unggahannya, Isyana mengatakan bahwa ia akan membawakan albumnya bertajuk ISYANA dalam konser bertajuk Unplugged in Tokyo.

“Aku sangat senang bisa membawa albumku ISYANA ke Jepang bulan depan!,” tulis Isyana, dikutip MNC Portal Indonesia.

Nantinya, penyanyi 30 tahun ini juga akan berkolaborasi dengan violin atau pemain biola asal Jepang, Emirimi Yamoto. Konser tersebut akan digelar di Negeri Sakura pada 9 Oktober 2023.

Isyana Sarasvati

“Saksikan diriku di Unplugged di Tokyo pada tanggal 9 Oktober bersama Emirimi Yamoto di Yamaha Hall,” tambah Isyana.

Untuk bisa menyaksikan konser tersebut, tiket pun sudah bisa dibeli di link bio akun Instagram pribadi Isyana Sarasvati. Harga tiketnya pun dimulai dari 8,140 Yen atau setara dengan Rp844 ribu.

Isyana pun siap memberikan harga khusus untuk pelajar yang ingin menyaksikan langsung konser istimewanya di Tokyo.

