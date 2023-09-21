Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Biodata dan Agama Meli 3GP, Selebgram Hot yang Klaim Dipaksa Lakoni Film Porno Jaksel

Lintang Tribuana , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |13:04 WIB
Biodata dan Agama Meli 3GP, Selebgram Hot yang Klaim Dipaksa Lakoni Film Porno Jaksel
Biodata dan agama Meli 3GP. (Foto: Instagram/@3gpmeli)
JAKARTA - Meli 3GP kini terseret kasus film porno yang dirilis rumah produksi di kawasan Jakarta Selatan. Imbasnya, dia harus menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya bersama belasan pemain film lainnya.

Melly menjelaskan bahwa mulanya hanya menawarkan untuk membuat konten YouTube yang aman. Tetapi penawaran ini malah berujung pemaksaan.

"Dia awalnya bilang, mau buat konten YouTube dan dipastikan sudah lulus sensor. Aku bilang enggak mau, tapi dia (pemilik PH) terus memaksa. Dia chat dan telepon aku pakai lima nomor," ujar sang selebgram.

Setelah syuting, Meli yang dijanjikan dapat bayaran Rp10 juta hingga Rp15 juta ternyata tidak sesuai. Bahkan, pembayarannya juga sempat tersendat.

"Faktanya, setelah syuting aku hanya dibayar Rp1 juta saja untuk satu episode. Itu syuting dari jam 11.00 WIB sampai 03.00 WIB keesokan harinya," katanya.

