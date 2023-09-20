Yafi Tesa Tidak Kesulitan Beradu Akting dengan Cut Meyriska di Sinetron Emak Gue Jawara

JAKARTA - Yafi Tesa turut membintangi sinetron Emak Gue Jawara yang tayang di MNCTV. Dalam sinetron ini, Yavi didapuk untuk memerankan tokoh sebagai Bunga, yang merupakan anak dari Mama Dinda (Cut Meyriska).

Bisa beradu akting dengan Cut Meyriska, dirasakan Yafi sebagai suatu yang menyenangkan. Ia pun mengatakan bahwa dirinya tak kesulitan untuk memerankan tokoh Bunga, mengingat adanya kesamaan karakter antara dirinya dan peran yang dilakoninya, sebagai anak yang ceria dan suka usil.

"Bunga itu perannya sebagai anak kecil banget, anak SMP. Dia suka ngisengin adik dan teman-temannya. Bunga itu paling sayang sama mamanya karena Bunga sudah tidak punya Papa," ujar Yafi Tessa di lokasi Syuting, Bojongsari, Rabu (20/9/2023).

"Kesulitan memerankan Bunga sebenarnya tidak terlalu banyak. Karena aku merasa Yavi dan Bunga ini agak mirip-mirip. Mulai dari iseng, jahil," imbuhnya.

Bahkan, Yavi mengaku jika dirinya pun sangat mudah untuk membangun chemistry dengan dua lawan main terdekatnya yakni Cut Meyriska dan Abirama Putra yang berperan sebagai adiknya.

"Bangun chemistry gampang sih. Karena kalau anak kecil seperti Abi, aku gampang tinggal cari tahu apa yang dia suka. Nanti aku ikuti, aku ajak ngobrol dia. Kalau sama mama (Cut Meyriska) enak juga, aku bangun chemistry sama mama jajan banget," kata Yafi.

Selain itu, dirinya juga merasakan kebahagiaan yang berlimpah kala melaksanakan syuting sinetron Emak Gue Jawara. Yafi menyebut bahwa para kru yang turut serta dalam sinetron ini sangat menyenangkan. Hal tersebut tentunya meninggalkan kesan tersendiri untuknya.