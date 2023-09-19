Doyan Pakai Bikini, Salma Hayek Bocorkan Rahasia Tubuh Langsingnya

LOS ANGELES - Salma Hayek membocorkan rahasia di balik wajah awet muda dan tubuh langsingnya yang masih begitu menggoda di usia 57 tahun. Dia blakblakan mengaku, tidak berolahraga.

“Orang-orang bilang, rahasia tubuh fit itu adalah berolahraga. Tapi, tidak untukku. Aku rasa, rahasia terbaik untuk menjaga tubuhmu adalah bermeditasi,” tuturnya seperti dikutip dari Entertainment Tonight, pada Rabu (20/9/2023).

Salma Hayek menilai bahwa setiap orang harus menemukan metode sendiri dalam menjaga tubuhnya. Bermeditasi, imbuhnya, memberikan energi dan kesempatan baginya ‘berkomunikasi’ dengan diri sendiri setiap pagi.

“Ketika aku tidak bermeditasi, wajahku terlihat turun dan kesehatanku drop. Penyakit seperti nyeri di leher, herniated disc, sakit pinggul, dan sakit pergelangan kaki pun kumat,” ujarnya dalam podcast SiriusXM Let’s Talk Off Camera, pada Juli silam.

Rutinitasnya melakukan meditasi, diakui Salma Hayek, membuatnya ‘menghemat’ biaya perawatan kecantikan. Alasannya, dia tidak pernah mengunjungi klinik kecantikan untuk melakukan botox untuk menghilangkan kerutan di wajahnya.

Selain itu, meditasi membuat Salma Hayek bisa mempertahankan bentuk tubuh ideal yang sering dipamerkannya dalam balutan bikini. Bahkan pada ulang tahunnya yang ke-57 pada 2 September silam, dia mengunggah foto sellfie dalam balutan bikini merah.*

