Inilah Lagu Ari Lasso yang Ternyata Diciptakan Piyu Padi

JAKARTA - Ari Lasso ternyata memiliki sebuah lagu yang diciptakan oleh Piyu Padi. Lagu tersebut dibawakannya setelah memutuskan untuk hengkang dari Dewa 19.

Ari Lasso sendiri diketahui memutuskan keluar dari Dewa 19 pada 1999 silam. Setelahnya, ia memutuskan untuk menjadi penyanyi solo dan merilis album perdana di 2001 yang bertajuk Sendiri Dulu.

BACA JUGA: Alasan Piyu Padi Larang Ari Lasso Menyanyikan Lagu Ciptaannya

Dari sekian banyak lagu dan album yang dibawakan oleh Ari Lasso, terdapat beberapa single ciptaan komposer lain. Sejumlah musisi yang ikut ambil andil dalam menciptakan lagu-lagu hits yang dibawakan oleh Ari Lasso diantaranya, Piyu Padi, Bimo Romeo, Bebi Romeo, hingga Bongky Marcel.

Sementara itu, Piyu Padi sendiri sempat menciptakan dua buah lagu hits Ari Lasso yang muncul di album Sendiri Dulu dan juga Keseimbangan. Dua lagu tersebut diantaranya Penjaga Hati dan juga Jalanku Tak Panjang.

Menariknya, Piyu baru-baru ini melarang Ari Lasso untuk membawakan lagu ciptaannya. Larangan tersebut bahkan diungkapkan langsung oleh Piyu langsung dihadapan Ari Lasso.

Bukan tanpa sebab, pasalnya Piyu merasa bahwa lagu yang diciptakannya untuk penyanyi lain, tak memberikan dampak signifikan untuk perekonomiannya.

"Karena dari awal sampai sekarang, kan hasil royaltinya tak tunjukkin (ke Ari Lasso), cuma ratusan ribu, Cuma Rp 130.000, apalagi (pendapatan royalti) yang performing rights dari WAMI,” ucap Piyu Padi seperti dikutip dari akun YouTube Ahmad Dhani Dalam Berita.