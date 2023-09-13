Pecah Rekor Baru! Ruben Onsu Raup Omzet 16 Miliar Rupiah di Puncak Kampanye 9.9 Shopee Live

JAKARTA - Pembawa acara sekaligus pengusaha ternama Indonesia, Ruben Onsu, lagi-lagi memecahkan rekor baru di fitur live shopping Shopee Live. Pada puncak perayaan Shopee 9.9 Super Shopping Day yang berlangsung pada Sabtu, 9 September 2023, live streaming Ruben di Shopee Live melalui akun @ruben_onsu berhasil memecahkan rekor omzet baru yang bernilai fantastis.

Tidak main-main, omzet yang diperoleh Ruben Onsu di puncak perayaan tanggal kembar Shopee 9.9 tersebut mencapai Rp16 miliar!

Ruben memang sudah tidak asing dengan pencapaian memuaskan di Shopee Live. Bukan rekor pertama, sebelumnya ia pernah mendobrak rekor penjualan di Shopee Live yaitu menjual lebih dari 100 ribu produk hanya dalam satu hari. Tentu saja itu tak lepas dari kemampuan suami Sarwendah ini dalam mempromosikan produk.

Mengelola berbagai jenis bisnis bersama sang istri, ayah tiga anak ini lihai dalam mempromosikan produk-produk berkualitas lewat fitur live shopping teranyar Shopee yaitu Shopee Live.

Apalagi, ada banyak promo menggiurkan yang berlangsung seharian di puncak perayaan Shopee 9.9 Super Shopping Day. Mulai dari promo Shopee Live Semua Diskon 50% 24 Jam, Gratis Ongkir RP0 Semua Toko, hingga Flash Sale Mobil 9RB.

Kapan lagi bisa membawa pulang mobil Avanza harga ratusan juta hanya dengan membayar 9 ribu rupiah, cuma di Shopee 9.9 Super Shopping Day!