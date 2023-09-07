Live Perdana di Shopee Tenyata Alasan Dibalik Lesti Menangis di Sosial Medianya

Jakarta- Netizen kembali dikejutkan dengan video yang diunggah Lesti Kejora pada akun sosial media pribadinya. Tangis sedih dan uraian air mata menyelimuti Lesti yang menyampaikan kesedihan yang dirinya rasakan. Dikenal sebagai perempuan yang baik hati dan menjadi panutan banyak orang, tentu unggahan yang berisi tangis sesenggukan pun menarik banyak perhatian dan kekhawatiran netizen.

Terlihat dari beberapa komen yang ditulis pada unggahan video yang Lesti unggah di akun @lestikejora siang tadi.

Namun ternyata, tangisan Lesti tersebut adalah air mata penuh kebahagiaan. Lesti menyampaikan lebih lanjut di video tersebut bahwa kesedihan nya adalah karena ia tidak mau masyarakat ketinggalan sesi perdana dirinya akan live streaming di Shopee Live pada 9 September nanti dan memberikan diskon 50 persen sambil mengatakan, “Aku sedih kalo kalian ketinggalan diskon 50 persen! Sobat Shopee, masa mau ketinggalan diskon 50 persen? Yuk join sesi live perdana aku di Shopee Live! Tanggal 9 September jam 2 siang! Ada Diskon 50 persen untuk semua produk! Pokoknya jangan ketinggalan ya, nanti aku sedih lagi lho. Inget, 9 September, jam 2 siang, hanya di Shopee Live, Paling Murah di Shopee!”

Mengawali perjalanan di dunia entertainment sejak usia 14 tahun, Lesti pertama kali dikenal melalui aksi panggungnya di salah satu acara musik dangdut yang juga merupakan ajang pencarian bakat penyanyi dangdut.

Bagaimana tidak? Suara mewah yang banyak memanjakan telinga masyarakat Indonesia dengan lantunan musik dangdutnya menjadikan nya dikenal dengan berbagai sebutan, salah satunya, si Imut Bersuara Merdu.