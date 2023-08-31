5 Tips Tetap Tampil Stylish saat Naik Sepeda Motor

JAKARTA - Konsumen tentu menginginkan penampilan tetap rapi saat ataupun setelah berkendara, dan tidak menutup kemungkinan saat menggunakan kendaraan beroda dua seperti sepeda motor. Apalagi saat ini sudah hadir sepeda motor dengan karakter fashionable skutik yang memiliki desain unik serta premium sehingga mendukung gaya pengendara tetap stylish dan semakin percaya diri.

Salah satunya fashionable skutik pada produk Classy Yamaha, yaitu Yamaha Fazzio Hybrid Connected dengan keunggulan yang menjadi daya tarik masyarakat Indonesia. Seperti yang diungkapkan oleh M. Zulkarnain Al Ghifari (23), seorang seniman muda asal Kalimantan Timur dengan hobi hangout yang memiliki pengalaman berkendara menyenangkan bersama Yamaha Fazzio Hybrid Connected.

“Saya suka model motor retro modern, keren dan mewahnya dapet apalagi warna yang saya pilih warna Lux Black. Selain tampilannya stylish, harga motornya affordable dan bersaing untuk teknologi dan fiturnya yang sudah lengkap.

Naik motor ini tuh nyamannya dapet, tarikan enteng, bagasi juga besar jadi bisa muat barang banyak, karena mobilitas saya tinggi terus suka bawa baju ganti dan perlengkapan kerja. Jadi akhirnya saya memantapkan hati untuk beli dan setelah motor langsung saya pake beberapa kali sudah banyak yang penasaran motor ini,” ujarnya.

Seperti yang diungkapkan Zul, Yamaha Fazzio Hybrid Connected sebagai keluarga Classy Yamaha memiliki desain fashionable yang cocok digunakan bagi pengendara yang berorientasi pada tampilan gaya stylish saat berkendara sepeda motor.

Selain menggunakan sepeda motor yang mendukung, berikut beberapa tips yang dapat menjadi acuan gaya berkendara agar tetap tampil stylish dan fashionable saat berkendara sepeda motor:

1. Gunakan Pakaian yang Nyaman