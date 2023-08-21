Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ayu Diah Pasha Yakin Ganjar Pranowo Bisa Majukan Industri Kesenian Tanah Air

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |19:31 WIB
Ayu Diah Pasha Yakin Ganjar Pranowo Bisa Majukan Industri Kesenian Tanah Air
Ayu Diah Pasha yakin Ganjar Pranowo bisa majukan industri kesenian Tanah Air. (Foto: MNC Portal Indonesia)
A
A
A

JAKARTA - Artis Ayu Diah Pasha ikut meramaikan acara Negeri Merdeka Menari yang digelar Gabungan Seniman Indonesia (GSI), pada 20 Agustus 2023. Dalam acara tersebut, sang aktris tampak membacakan sebuah puisi.

Puisi bertema nasionalisme itu merupakan ciptaan Roy Marten dan dibawakan sang aktris dengan penuh semangat dan nada menggelegar. Ayu juga mengungkapkan harapannya untuk Ganjar Pranowo yang siap bertarung di Pilpres 2024.

Ayu Diah Pasha meminta Ganjar untuk tegas dalam menangani kasus korupsi. "Saya melihat, dia pribadi yang tepat untuk menjadi presiden selanjutnya," katanya kepada MNC Portal Indonesia, pada 20 Agustus 2023.

Tak hanya soal pemberantasan korupsi, sang aktris juga berharap Ganjar Pranowo bisa meneruskan program kerja dan pembangunan yang telah dilakukan Presiden Jokowi serta membawa industri kesenian lebih maju.

"Menjadikan kesenian dalam negeri menjadi industri yang menarik bagi investor. Seperti kita lihat, kualitas sinetron dan perfilman kita terus membaik. Sehingga butuh support untuk mengembangkannya ke depan."

Pengembangan industri perfilman, menurut dia, juga berpengaruh pada pariwisata. Alam Indonesia yang indah akan bisa terekspose dengan baik melalui film. Sehingga, industri perfilman dan pariwisata Indonesia bisa maju berbarengan.*

 

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/33/3187965//wardatina_mawa-can7_large.jpg
Wardatina Mawa Mantap Ceraikan Insanul Fahmi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/33/3187935//insanul_fahmi-kKpM_large.jpg
Dipolisikan 2 Istri, Insanul Fahmi Curhat di Depan Kakbah dan Berdoa Minta Kekuatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/33/3187921//inara_rusli-pCLN_large.jpg
Wardatina Mawa Tuntut Permintaan Maaf dari Inara Rusli: Dia Merusak Pernikahan Saya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/33/3187917//inara_rusli-8oSL_large.jpg
Wardatina Mawa Bantah Dapat Bukti Video CCTV Inara Rusli dari Virgoun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/205/3187883//sabrina_carpenter-WRcQ_large.jpg
Sabrina Carpenter Ngamuk Lagunya Disalahgunakan White House
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/33/3187735//epy_kusnandar-MryD_large.jpg
Alasan Keluarga Tak Penuhi Wasiat Epy Kusnandar untuk Dimakamkan di Garut
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement