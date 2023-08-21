Ayu Diah Pasha Yakin Ganjar Pranowo Bisa Majukan Industri Kesenian Tanah Air

Ayu Diah Pasha yakin Ganjar Pranowo bisa majukan industri kesenian Tanah Air. (Foto: MNC Portal Indonesia)

JAKARTA - Artis Ayu Diah Pasha ikut meramaikan acara Negeri Merdeka Menari yang digelar Gabungan Seniman Indonesia (GSI), pada 20 Agustus 2023. Dalam acara tersebut, sang aktris tampak membacakan sebuah puisi.

Puisi bertema nasionalisme itu merupakan ciptaan Roy Marten dan dibawakan sang aktris dengan penuh semangat dan nada menggelegar. Ayu juga mengungkapkan harapannya untuk Ganjar Pranowo yang siap bertarung di Pilpres 2024.

Ayu Diah Pasha meminta Ganjar untuk tegas dalam menangani kasus korupsi. "Saya melihat, dia pribadi yang tepat untuk menjadi presiden selanjutnya," katanya kepada MNC Portal Indonesia, pada 20 Agustus 2023.

Tak hanya soal pemberantasan korupsi, sang aktris juga berharap Ganjar Pranowo bisa meneruskan program kerja dan pembangunan yang telah dilakukan Presiden Jokowi serta membawa industri kesenian lebih maju.

"Menjadikan kesenian dalam negeri menjadi industri yang menarik bagi investor. Seperti kita lihat, kualitas sinetron dan perfilman kita terus membaik. Sehingga butuh support untuk mengembangkannya ke depan."

Pengembangan industri perfilman, menurut dia, juga berpengaruh pada pariwisata. Alam Indonesia yang indah akan bisa terekspose dengan baik melalui film. Sehingga, industri perfilman dan pariwisata Indonesia bisa maju berbarengan.*

(SIS)