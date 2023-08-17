Raih USD1,2 Miliar, Barbie Sukses Kalahkan Rekor The Dark Knight

LOS ANGELES - Barbie berhasil menjadi film terlaris yang didistribusikan Warner Bros. di Amerika Utara. Film arahan Greta Gerwig itu bahkan sukses memecahkan rekor The Dark Knight, garapan Christopher Nolan.

BACA JUGA: Film Barbie Dilarang Tayang di Lebanon dan Kuwait karena Isu LGBT

Mengutip The Hollywood Reporter, Jumat (18/8/2023), Barbie membukukan pendapatan domestik sebesar USD537,4 juta atau Rp8,23 triliun, hingga 15 Agustus 2023. Sementara pendapatan The Dark Knight pada 2018 sebesar USD536 juta (Rp8,21 triliun).

Dengan hasil tersebut, sejauh ini Barbie sudah membukukan pendapatan global sebesar USD1,2 miliar atau setara dengan Rp18,39 triliun. Sehingga proyek itu menjadi film terlaris kedua dalam sejarah Warner Bros.

Film terlaris Warner Bros. sejauh ini masih dipegang oleh Harry Potter and The Deathly Hallows yang membukukan pendapatan global sebesar USD1,34 miliar atau setara Rp20,5 triliun saat tayang pada 2011.