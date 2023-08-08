Advertisement
HOME CELEBRITY CELEBRITY

Saling Kejar Tahta, Kini Giliran Ruben Onsu Rebut Rekor Omzet Terbesar di Shopee Live 8.8

Imam Rachmawan , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |09:55 WIB
Saling Kejar Tahta, Kini Giliran Ruben Onsu Rebut Rekor Omzet Terbesar di Shopee Live 8.8
Ruben Onsu. (Foto: Instagram @ruben_onsu)
A
A
A

JAKARTA - Episode perebutan tahta masih berlangsung! Kali ini giliran Ruben Onsu yang menjadi calon pemegang rekor omzet terbesar. Setelah menambah lapak berjualan di Shopee Live, Ruben langsung merasakan keuntungan yang luar biasa melalui sesi-sesi live streaming nya.

Dengan merasakan efek positif dari Shopee Live, semangatnya pun semakin membara, apalagi dengan melihat kehebohan rekor yang dicetak oleh rekan sesama artis yang juga bergabung di Shopee Live.

Tidak tinggal diam, Ruben pun akhirnya menantang dirinya sendiri dan mengumumkan ambisi nya untuk menyabet title juara dengan memecahkan rekor yang lebih tinggi lewat sesi spesial Shopee Live selama 24 jam hari ini.

Lewat akun media sosialnya, Ruben Onsu mengunggah video untuk meminta dukungan dari para penggemar nya.

Di akun Instagram @ruben_onsu, ia menyampaikan kepada 45 juta followers nya melalui unggahan video pada Rabu, 8 Agustus pagi ini yang berbunyi, “Guys guys guys! Aku lagi butuh dukungan kalian banget nih. Aku butuh dukungan kalian karena aku mau bikin… REKOR BARU YANG LEBIH TINGGI DARI REKOR-REKOR SEBELUMNYA DI

SHOPEE LIVE! Hari ini di toko @ruben_onsu akan live stream seharian di Shopee Live. Dan aku bertekad mau bikin rekor baru, omzet terbesar di sejarah Shopee Live.

Jadi temen-temen sekalian, yuk gabung dan belanja di Shopee Live. Semua produk Diskon 50 persen, di jam 8 malam nanti akan ada Flash Sale Spesial Shopee Live! Mantep banget kan? Emang Paling Murah di Shopee! Ayo guys, bersama kita bikin rekor baru”.

Foto: Instagram Ruben Onsu

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
