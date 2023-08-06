Arya Vasco Pilih Bungkam Berpacaran dengan Cinta Laura, Ternyata Ini Alasannya

JAKARTA - Jalinan asmara Arya Vasco dengan Cinta Laura ternyata sudah berjalan satu tahun. Arya Vasco pun memberikan alasan mengapa dirinya dan sang pacar memilih untuk bungkam.

Arya Vasco mengungkapkan alasan mengapa selama ini enggan mengumbar asmaranya ke publik. Diakuinya, Cinta Laura maupun Arya Vasco sama-sama menyukai hubungan yang tidak terlalu sering membagikan kebersamaan di media sosial.

"Dari dulu kita enggak janjian, tapi kita lebih suka hubungan lebih personal dan enggak usah terlalu sering di-upload," ungkap Arya Vasco di acara Pagi-pagi Ambyar, Minggu (6/8/2023).

Vasco begitu sapaan akrabnya, tidak terlalu memperdulikan apakah idealis yang mereka punya itu benar atau salah.

"Itu opini kita, mungkin kita salah dan juga mungkin kita benar, ya enggak tahu juga. Karena setiap orang berbeda," tutur Arya Vasco.

Dikarenakan keduanya memiliki kesibukan masing-masing, Arya Vasco dan Cinta Laura berusaha semaksimal mungkin untuk tetap bertemu di akhir pekan.

"Dua kali dalam seminggu. Jadi, kita ketemu itu cuma weekend doang, hari kerja kita kerja. Kalau misalnya kita enggak di luar kota pasti ketemu," jawab Arya Vasco.