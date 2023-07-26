Melejit, Music Video Shopee Aa Wika Salim Ditonton Lebih 25 Juta Kali

Lagu Shopee Aa yang dipopulerkan Wika Salim berhasil mencuri perhatian para pecinta musik di Tanah Air. (Foto: YouTube Wika Salim)

JAKARTA - Lagu Shopee Aa yang dibawakan Wika Salim langsung viral di media sosial. Lagu Shopee Aa versi Sunda yang dirilis 23 Juli 2023 oleh Wika sudah ditonton lebih dari 25 juta di TikTok.

Perempuan cantik asal Bogor tersebut membuat heboh industri dangdut Tanah Air dengan lagu Shopee Aa. Wika membawakan versi terbaru dari lagu Shopee Maszeh yang dulu digarap Happy Asmara dalam versi Jawa.

Lagu Shopee Aa dalam waktu sekejap langsung meroket di jagat media sosial. Dengan iringan musik dari Orkes Paman Kudos, penyanyi dan pesinetron ini berhasil menyanyikan Shopee Aa dengan cengkok dangdut dan suaranya yang merdu.

Lagu Shopee Aa ciptaan Candra Paul Irawan, berhasil dibawakan Wika dengan apik. Alhasil, lagu ini langsung akrab di telinga warganet. Selain itu, hanya dalam waktu dua hari setelah dirilis, video musik atau MV Wika Salim-Shopee Aa di TikTok sudah ditonton lebih dari 25 juta kali.

Lagu Shopee Aa yang dibawakan Wika Salim mendapat pujian positif dari warganet. (Foto: YouTube Wika Salim)

Sama viralnya dengan videonya di TikTok, MV Shopee Aa yang diunggah Wika Salim di akun YouTube juga sudah mencapai lebih dari 4.000 views, dan di akun Instagram mencapai lebih dari 12.000 like.

Lagu Shopee Aa tidak hanya bisa didengarkan di YouTube dan Spotify. Kini, lagu terbaru Wika Salim itu juga sudah mulai diputar di berbagai radio, baik di kota-kota besar seperti Jakarta hingga ke berbagai pelosok di daerah.

Wika yang membawakan lagu tersebut langsung menuai komentar positif dari warganet di channel YouTube.

"Setelah versi Jawa, sekarang versi Sunda, wah keren bangettt," tulis akun @ditamentariningtyas4237.

"Lagu Shopee versi Sundana mantul pisan euy," tulis akun @djundimania.

Di samping komentar warganet di channel YouTube Wika Salim, komentar warganet juga membanjiri akun TikTok penyanyi kelahiran 26 Februari 1992 ini.

"Shopee dan penyanyinya selalu di hati," tulis akun @Afrizan.

"Kakak Wika Salim suara merdu dan gk sombong super ramah," tulis salah satu akun.

Pujian dari warganet juga membanjiri kolom komentar di akun Instagram Wika Salim.

"Bening bener suaranya Teh Wika," tulis akun @mondskii.

"Mba Wika Salim, makin geulis dan energik," tulis akun @unus_espe_007.

Viralnya lagu terbaru Wika Salim-Shopee Aa dalam waktu singkat, menjadi bukti bahwa penyanyi dangdut cantik ini tidak pernah gagal mencuri hati para pecinta musik Tanah Air.