Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Melejit, Music Video Shopee Aa Wika Salim Ditonton Lebih 25 Juta Kali

Jack Newa , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |17:00 WIB
Melejit, Music Video Shopee Aa Wika Salim Ditonton Lebih 25 Juta Kali
Lagu Shopee Aa yang dipopulerkan Wika Salim berhasil mencuri perhatian para pecinta musik di Tanah Air. (Foto: YouTube Wika Salim)
A
A
A

JAKARTA - Lagu Shopee Aa yang dibawakan Wika Salim langsung viral di media sosial. Lagu Shopee Aa versi Sunda yang dirilis 23 Juli 2023 oleh Wika sudah ditonton lebih dari 25 juta di TikTok.

Perempuan cantik asal Bogor tersebut membuat heboh industri dangdut Tanah Air dengan lagu Shopee Aa. Wika membawakan versi terbaru dari lagu Shopee Maszeh yang dulu digarap Happy Asmara dalam versi Jawa.

Lagu Shopee Aa dalam waktu sekejap langsung meroket di jagat media sosial. Dengan iringan musik dari Orkes Paman Kudos, penyanyi dan pesinetron ini berhasil menyanyikan Shopee Aa dengan cengkok dangdut dan suaranya yang merdu.

Lagu Shopee Aa ciptaan Candra Paul Irawan, berhasil dibawakan Wika dengan apik. Alhasil, lagu ini langsung akrab di telinga warganet. Selain itu, hanya dalam waktu dua hari setelah dirilis, video musik atau MV Wika Salim-Shopee Aa di TikTok sudah ditonton lebih dari 25 juta kali.

Lagu Shopee Aa yang dibawakan Wika Salim mendapat pujian positif dari warganet. (Foto: YouTube Wika Salim)

Sama viralnya dengan videonya di TikTok, MV Shopee Aa yang diunggah Wika Salim di akun YouTube juga sudah mencapai lebih dari 4.000 views, dan di akun Instagram mencapai lebih dari 12.000 like.

Lagu Shopee Aa tidak hanya bisa didengarkan di YouTube dan Spotify. Kini, lagu terbaru Wika Salim itu juga sudah mulai diputar di berbagai radio, baik di kota-kota besar seperti Jakarta hingga ke berbagai pelosok di daerah.

Wika yang membawakan lagu tersebut langsung menuai komentar positif dari warganet di channel YouTube.

"Setelah versi Jawa, sekarang versi Sunda, wah keren bangettt," tulis akun @ditamentariningtyas4237.

"Lagu Shopee versi Sundana mantul pisan euy," tulis akun @djundimania.

Di samping komentar warganet di channel YouTube Wika Salim, komentar warganet juga membanjiri akun TikTok penyanyi kelahiran 26 Februari 1992 ini.

"Shopee dan penyanyinya selalu di hati," tulis akun @Afrizan.

"Kakak Wika Salim suara merdu dan gk sombong super ramah," tulis salah satu akun.

Pujian dari warganet juga membanjiri kolom komentar di akun Instagram Wika Salim.

"Bening bener suaranya Teh Wika," tulis akun @mondskii.

"Mba Wika Salim, makin geulis dan energik," tulis akun @unus_espe_007.

Viralnya lagu terbaru Wika Salim-Shopee Aa dalam waktu singkat, menjadi bukti bahwa penyanyi dangdut cantik ini tidak pernah gagal mencuri hati para pecinta musik Tanah Air.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/11/3182532//ilustrasi_kendaraan_bermotor-f4tV_large.jpg
Insentif Pajak Kendaraan Bermotor Kembali Hadir, Berlaku Mulai 10 November 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/11/3182528//pembetulan_data_pbb_p2_kini_bisa_dilakukan_dari_rumah-7W84_large.jpg
Semakin Mudah, Pembetulan Data PBB-P2 Kini Bisa Dilakukan dari Rumah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/320/3181222//aplikasi-FXM9_large.jpg
5 Cara Mudah dan Aman Dapat Uang dari Shopee
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/11/3182387//ilustrasi_kegiatan_hiburan_turut_bangun_kota_jakarta_lewat_pbjt-COtP_large.JPG
PBJT, Penggerak di Balik Dinamika Industri Kesenian Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/206/3182386//menteri_kebudayaan_fadli_zon_anugerah_lembaga_sensor_film-mt7p_large.jpeg
Apresiasi Insan Perfilman, Kementerian Kebudayaan Gelar Anugerah Lembaga Sensor Film 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/1/3182297//menteri_kebudayaan_fadli_zon_pekan_intangible_cultural_heritage_wayang_dan_gamelan_2025-9ZQg_large.jpeg
Pekan Intangible Cultural Heritage, Menbud Tegaskan Kontribusi Wayang bagi Peradaban Dunia
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement