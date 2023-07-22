Advertisement
MUSIK

Dirilis 9 Tahun Lalu, Lagu AEAO dari Dynamic Duo Viral di TikTok

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |07:30 WIB
Dirilis 9 Tahun Lalu, Lagu <i>AEAO</i> dari Dynamic Duo Viral di TikTok
Dynamic Duo viral di TikTok karena lagu AEAO. (Foto: Instagram/@gaekogeem)
A
A
A

SEOUL - Grup duo Hip Hop Dynamic Duo merilis lagu AEAO bersama DJ Premier pada 2014. Kala itu, lagu tersebut memang cukup populer di kalangan pencinta Hip Hop di Korea Selatan. 

Kini, setelah 9 tahun berlalu, AEAO mendadak viral di seluruh dunia berkat platform TikTok. Dampaknya, lagu itu kembali masuk chart Global Viral 50 Spotify dan setiap hari didengarkan lebih banyak orang. 

Lagu AEAO juga menempati peringkat lima chart Hip Hop/Rap Too Tracks Apple Music dan berada di posisi empat di Shazam. Para penikmat musik mengaku, penasaran dengan lagu milik Dynamic Duo tersebut karena viral di TikTok. 

Sebagai pemilik lagu, Choiza dan Gaeko, mengikuti trend tersebut dan turut mengunggah video mereka di TikTok. "AEAO trending di TikTok. Jadi kami mencobanya," ujar kedua personel Dynamic Duo tersebut. 

Lagu AEAO dari Dynamic Duo viral di TikTok. (Foto: Instagram/@gaekogeem)

Choiza mengaku, tak menyangka, lagu yang mereka rilis 9 tahun lalu tersebut bisa viral dan masuk chart musik dunia. "AEAO lahir dari proses khayalan. Kami masih tak percaya lagu ini justru populer di TikTok," katanya.* 

(SIS)

