Biodata dan Agama Angel Karamoy, Artis Cantik yang Dituding Selingkuhan Boris Bokir

JAKARTA - Biodata dan agama Angel Karamoy banyak dicari belakangan ini. Hal tersebut lantaran wanita 36 tahun ini disebut-sebut sebagai orang ketiga dari penyebab kandasnya rumah tangga Boris Bokir dengan Irma Purba.

Memiliki nama asli Angelina Wilhelmina Karamoy, wanita ini diketahui lahir pada 16 Januari 1987 di Manado, Sumatera Utara. Kariernya di dunia hiburan Tanah Air pertama kali dimulai pada 1999.

BACA JUGA: Angel Karamoy Bantah Berselingkuh dengan Boris Bokir

Dewi Fortuna merupakan sinetron perdana yang diperankannya. Dilanjutkan dengan ABC&D (Jendela Dunia) serta Daun-daun Kering di 2000.

Nama Angel Karamoy mulai dikenal saat dirinya memerankan tokoh Lala Indriani di sinetron Bidadari musim ketiga yang tayang pada 2003 silam. Ia diketahui menggantikan posisi Marshanda di sinetron tersebut hingga 2005.

Angel juga sempat tampil dalam film horor, seperti Reva Guna Guna hingga Roy Kiyoshi: The Untold Story. Ia juga sempat membintangi film Sang Sekretaris bersama Nikita Mirzani.

Selain berakting di berbagai sinetron, film, serta FTV, Angel Karamoy juga dikenal sebagai seorang presenter. Ia sempat menjadi pembawa acara untuk tayangan Opera Van Java, Pesbukers, Bikin Laper, hingga Take Me Out Indonesia.

Wanita yang menganut agama Kristen ini diketahui memiliki adik kandung bernama Kezia Karamoy yang juga terjun ke dunia hiburan Tanah Air. Bahkan adiknya pernah bergabung dengan girlband Cherrybelle.

Pada 2007, Angel Karamoy sempat mencoba peruntungannya di dunia musik dengan merilis album berjudul Dignity dan single berjudul Mujizat Itu Nyata. Lagu tersebut diketahui pernah menjadi soundtrack dari sinetron berjudul sama yang dibintanginya.

BACA JUGA: Angel Karamoy Bongkar Hubungannya dengan Boris Bokir Usai Dituding Jadi Penyebab Perceraian

Soal asmara, Angel Karamoy diketahui pernah menikah dengan pria bernama Steven Rumangkang pada 26 Januari 2008. Dari pernikahannya, Angel dan Steven dikaruniai dua orang anak, yakni Lovely Maria dan Junio McKenzie.

Menariknya, ibunda dari Angel mengatakan jika pernikahan putrinya dengan Steven sebenarnya telah berlangsung pada April 2007. Namun, lantaran ia terlibat kontrak dengan sinetron mujizat Itu Nyata, pernikahan tersebut terpaksa dirahasiakan.

Sayangnya, pada 2016 pernikahan Angel dan Steven pun berakhir. Bahkan sempat ada isu orang ketiga dalam rumah tangga mereka.