HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Biodata dan Agama Marlo Ernesto, Putra Andi F Noya yang Kisruh dengan Keisya Levronka

Lintang Tribuana , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |14:19 WIB
Biodata dan Agama Marlo Ernesto, Putra Andi F Noya yang Kisruh dengan Keisya Levronka
Marlo Ernesto. (Foto: YouTube/Doa Ibu Selamanya)
A
A
A

BIODATA dan agama Marlo Ernesto. Belakangan, YouTuber ini menjadi sorotan karena bermasalah dengan penyanyi Keisya Levronka.

Pelantun Tak Ingin Usai itu dinilai tak sopan saat menghadapi wawancara di podcast yang dipandu Marlo. Video yang diunggah kanal YouTube Volix Media itu pun kini sudah lenyap setelah viral.

Imbas dari perkara podcast tersebut, akun Instagram milik Keisya mendadak hilang. Tak lama kemudian, Marlo juga mengalami hal serupa.

Marlo Randy Ernesto Noya lahir pada 22 Oktober 1996. Ia merupakan putra jurnalis senior, Andy F Noya bersama Retno Palupi.

Marlo merupakan anak bungsu di keluarga. Dia tumbuh bersama dua kakak laki-lakinya yakni Mario Randy Lamas Noya dan Marco Randy Parama Noya.

Kariernya dimulai sebagai YouTuber sejak tahun 2011. Namanya makin dikenal setelah bergabung dengan Indovidgram pada 2014.

Halaman:
1 2
