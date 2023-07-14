Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Punya 2 Klub Olahraga, Begini Cara Raffi Ahmad Memanusiakan Para Atletnya

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |18:35 WIB
Punya 2 Klub Olahraga, Begini Cara Raffi Ahmad Memanusiakan Para Atletnya
Raffi Ahmad (Foto: Ist)
JAKARTA - Raffi Ahmad sering disebut sebagai seorang artis yang baik hati. Sikapnya yang ramah kepada para pegawainya menjadi cerminan mengapa kariernya terus menerus merangkak naik.

Sikapnya yang humble dan memanusiakan manusia, rupanya membuat ayah dua anak ini sampai tak ingin membiarkan atlet-atletnya di Rans Nusantara FC dan Rans PIK Basketball terlantar. Bahkan baru-baru ini, bintang film Rumput Tetangga tersebut bekerja sama dengan ARTOTEL Group demi memberikan kenyamanan tempat beristirahat untuk para atlet-atletnya.

"Karena kita mendapat tempat terbaik untuk SDM kita, atlet-atlet kita, karena saat mereka bermain tandang, kan akan pergi tuh, dijamu oleh tim-tim lawan, mereka akan stay di Artotel," ujar Raffi Ahmad baru-baru ini.

"Kita memanusiakan manusia saja. Contoh, kita pergi misalnya tandang ke mana, dia tempatnya nyaman, makanannya juga sudah pasti sehat. Mereka juga pasti senanglah," lanjutnya.

Raffi Ahmad

Menariknya, di tengah kesibukannya sebagai artis, presenter dan juga pebisnis, pria 36 tahun ini memilih untuk terjun langsung dalam kepengurusan klub olahraga miliknya, terutama klub sepak bola.

"Akhirnya kita banyak melakukan perombakan di tim, sampai BOD-nya juga. Saya turun gunung jadi presiden klub lagi, cari pemain lagi. Saya juga mempertahankan lima pemain dari tahun lalu, sisanya kita cari yang baru," paparnya.

Halaman:
1 2
