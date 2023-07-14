Advertisement
Dicibir usai Selfie di Kamar Mandi, Inara Rusli: Yang Lebih Vulgar Malah Didiemin

Selvianus , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |13:05 WIB
Dicibir usai Selfie di Kamar Mandi, Inara Rusli: Yang Lebih Vulgar Malah Didiemin
Inara Rusli. (Foto: Instagram/@mommy_starla)
A
A
A

JAKARTA - Inara Rusli menanggapi salah satu foto unggahannya di akun instagram yang panen hujatan netizen. Ia dicibir karena berpose di bathub dan dinilai membuka aurat karena memperlihatkan sedikit kakinya.

Perempuan yang tengah proses cerai dengan Virgoun itu memilih cuek dengan komentar miring netizen. Menurutnya, pose dirinya dalam foto itu terbilang sopan.

"Terserah aja mau ngomong gimana. Orang kita udah miring-miring begitu duduknya. Maaf ya, enggak yang ngangkang. Amit-amit ya Allah, begitu aja," ujar Inara Rusli.

Inara kemudian melontarkan sindiran menohok kepada netizen. Dimana foto selfie dengan berpakaian sopan malah dicibir netizen, namun beberapa perempuan yang berpakaian vulgar malah didukung hingga dijuluki pemersatu bangsa.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
