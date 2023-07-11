Bombastis! Tembus Transaksi hingga Rp7 Miliar, Raffi Ahmad Pecahkan Rekor Live Streaming di Shopee Live

Jakarta-Raffi Ahmad gemparkan dunia live streaming bersama salah satu perusahaan e-commerce terbesar di Indonesia, Shopee, dalam kemeriahan kampanye 7.7 Shopee Live Bombastis Sale. Setelah menemani pengguna Shopee selama 12 jam nonstop melalui sesi penjualan di Shopee Live, Raffi mengungkapkan keberhasilannya pecahkan rekor omset penjualan live streaming dengan total transaksi hingga Rp7 miliar!

“Halo Sobat Shopee! Aku mau bilang terima kasih terima kasih terima kasih kalian udah nonton gue kemaren belanja di Shopee Live 12 jam promo puncak Shopee 7.7! Keren banget Bombastis! Total jualan nya TokoPapaRaffi hampir Rp7 Miliar, nih aku kasih liat ya sini sini sini. Tuh liat nih, Wuuuhuuuw top mantap is the best!!! Alhamdulillah banget hampir 7 Milyaaaarr, aduh makasih banyak ya guysss. Terima kasih terima kasih terima kasih. Belanja di Shopee Live paling murah pastinya di Shopee, udah gitu Shopee Live juga Semua Diskon 50%! Shopee emang TOP MANTAP IS THE BEST” mengutip perkataan Raffi Ahmad dari unggahan video di akun Instagram @raffinagita1717 pada Senin, (10/7/2023).

Diketahui bahwa sesi live streaming spesial 12 jam nonstop bersama Raffi Ahmad di Shopee Live dihadirkan sebagai salah satu bagian dari kemeriahan hari puncak kampanye 7.7 Shopee Live Bombastis Sale yang jatuh pada 7 Juli 2023, Jumat kemarin.

Terlihat antusiasme pengguna setia Shopee yang tentunya juga merupakan penggemar setia dari RANS berpartisipasi dalam rangkaian sesi livestream di hari puncak kampanye 7.7 Shopee Live Bombastis Sale. Sautan “Toko Papa Raffi Emang Paling Affordable!”, “Toko Papa Raffi Emang Paling Bombastis” atau “Checkout Checkout Checkout” untuk meramaikan sesi live hingga berbagai promo menarik yang sayang untuk dilewatkan menjadi alasan tingginya antusiasme pengguna terhadap sesi spesial Live Bareng Toko Papa Raffi di Shopee Live.

Tidak hanya melalui seruan promo saja, bukan Raffi namanya jika tidak berinteraksi dengan penonton dari Shopee Live. Bukan hanya menjelaskan produk-produk yang sedang ditawarkan saja, tetapi juga berinteraksi dengan membacakan komen atau menjawab pertanyaan detail terkait produk di kolom chat.