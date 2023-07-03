Kim Seon Ho Digaet Bintangi Drama Baru Hong Sister

SEOUL - Aktor Kim Seon Ho tampaknya akan kembali berakting di layar kaca dalam waktu. Kabarnya, dia digaet untuk membintangi drama baru Hong Sister, Can This Love Be Translated?.

Mengusung genre romance, drama Can This Love Be Translated? berkisah tentang seorang intrepreter bernama Cha Shin Hye yang bertemu dengan aktor ternama bernama Joo Ho Jin yang berkarier di luar negeri.

Kedua orang ini berkomunikasi dengan bahasa cinta yang sangat berbeda satu sama lain. Kondisi itulah yang membuat Shin Hye dan Ho Jin kerap berdebat karena salah paham.

Tak diketahui persis, apakah Kim Seon Ho akan menggantikan posisi Son Seok Gu yang pada April silam ditawari untuk membintangi drama tersebut. Kala itu, agensi sang aktor mengaku, dia mempertimbangkan dengan positif tawaran tersebut.

Drama Can This Love Be Translated? merupakan karya terbaru Hong Jung Eun dan Hong Mi Ran, sosok di balik skenario sederet drama populer, seperti Alchemy of Souls, Hotel Del Luna, My Girlfriend is a Gumiho, Master’s Sun, dan The Greatest Love.*

