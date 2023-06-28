Hanum Mega Bongkar Perselingkuhan Suami, Dengkul jadi Trending Topic Twitter

JAKARTA - Selebgram Hanum Mega kini menjadi sorotan karena blakblakan membongkar perselingkuhan sang suami, Achmad Herlambang. Kata 'dengkul' langsung menjadi trending topic di Twitter.

Hanum tak segan mengunggah percakapan WhatsApp milik sang suami yang tersangkut di komputer. Terlihat bagaimana obrolan mesra pria yang akrab disapa Bambang itu dengan perempuan lain.

"Bisa enggak ya kita ng*** sampai dengkul kita geter-geter?" Bunyi salah satu isi chat yang dikirim oleh Bambang kepada perempuan itu.

Ibu satu anak itu kemudian melengkapi unggahan itu dengan ungkapan kekecewaan. Ia tampaknya sudah tak kuat menahan emosi karena kali ini benar-benar melihat bukti perselingkuhan sang suami secara nyata.

"Yang pertama masih dimaafin karna cuma micro cheating sama mantan, dikasih kesempatan untuk berubah," tulis Hanum, dikutip pada Rabu (28/6/2023).

"Selanjutnya? Kirain berubah, ternyata malah pacaran sama ade kelas “KITA” udah berjalan 1 bulan dari bulan mei-juni, dan sudah berhubungan sex 3x di kontrakan si perempuan," sambungnya.