Momen Haru Raffi Ahmad Peluk Rafathar dan Cium Tangan Mertua di Lagi Lagi Tenis

Raffi Ahmad dan Dion Wiyoko taklukkan Desta dan Dikta di Lagi Lagi Tenis. (Foto: RANS Entertainment)

JAKARTA - Raffi Ahmad dan Dion Wiyoko berhasil mengalahkan Desta dan Dikta secara dramatis dalam pertandingan ganda putra Lagi Lagi Tenis di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, pada 23 Juni 2023.

Sempat tertinggal, namun Raffi dan Dion mampu membalikkan keadaan dan memenangkan pertandingan dengan poin 6-3. Dengan begitu, mereka berhasil mempertahankan kemenangan yang sebelumnya diraih di Tiba Tiba Tenis.

Kemenangan Raffi Ahmad tersebut disambut bahagia Rafathar, yang memasuki lapangan didampingi sang pengasuh dan asisten sang presenter. Bocah 7 tahun itu kemudian memberikan pelukan hangat untuk ayahnya yang dibalas Raffi dengan ciuman.

Suami Nagita Slavina itu kemudian terlihat menghampiri Rieta Amilia yang berdiri di bangku penonton dan mencium tangan sang mertua. Momen selebrasi presenter 36 tahun itu kemudian diunggah akun @fahmylemonz di TikTok dan berhasil membuat warganet terharu.

"Sepertinya, akan semakin besar keinginan Aa' Rafathar menjadi seperti papanya. Lihat begini saja aku sudah menangis," ujar seorang warganet. Lainnya menambahkan, "Tetap salim dulu sama mertua. Attitude Aa' Raffi memang selalu bikin kagum."*

(SIS)