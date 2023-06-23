Chow Yun Fat Kesal, Dipaksa Fans Selfie Bareng saat Jogging di Shanghai

SHANGHAI - Aktor Chow Yun Fat dikenal ramah oleh penggemarnya. Dia tak pernah keberatan untuk melayani permintaan tanda tangan dan foto bareng fans saat berada di ruang publik.

Namun pengalaman dengan fans Shanghai bisa dikatakan cukup membuatnya kesal. Aktor 68 tahun itu diketahui sedang lari pagi di area The Bund, Shanghai, China, saat promosi drama barunya, Salvation.



Mengetahui keberadaannya, fans mulai mengerubungi sang aktor untuk foto bareng. Namun kemudian, fans yang datang semakin banyak dan beberapa mulai mengambil video saat dirinya kembali melanjutkan jogging.

Kondisi itu membuat Chow Yun Fat tak nyaman dan dia meminta fans untuk berhenti mengikutinya. Dengan wajah sedikit kesal, dia berkali-kali melambai kepada penggemarnya dan meminta mereka untuk berhenti merekam dirinya.

Tak hanya itu, seorang penggemar wanita kemudian mendekatinya dan sedikit memaksanya untuk foto bareng. Meski memenuhi keinginan fans tersebut, namun Chow Yun Fat dipastikan tidak menikmati joggingnya pagi itu.*

(SIS)