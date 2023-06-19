Uya Kuya Kaget Nino Tiba-tiba Diterima Kuliah di Amerika: Kapan Daftarnya?

JAKARTA - Presenter Uya Kuya membagikan kabar membahagiakan. Pasalnya, anak keduanya, Nino Kuya, lulus tes dan diterima di salah satu universitas di Amerika Serikat.

Uya Kuya mengaku merasa terkejut. Nino menjalani tes masuk universitas secara diam-diam dengan biaya sendiri tanpa meminta bantuan dana apapun.

"Baru 2 hari yang lalu, Nino diterima kuliah tiba-tiba gurunya ngomong, 'Nino sudah diterima ya?'. Kapan daftarnya," ujar Uya Kuya dalam tayangan YouTube Mantra Room, dikutip Senin (19/6/2023).

"Nino udah diterima di Amerika kuliah, dan dia bayar sendiri buat biaya tesnya, beda sama Cinta dulu," ujar Uya Kuya.