HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Armand Maulana Bangga Anaknya Lulus Kuliah di Inggris: Ya Allah, Papa Nangis

Sri Lestari Rahayuningtyas , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |17:16 WIB
Armand Maulana Bangga Anaknya Lulus Kuliah di Inggris: Ya Allah, Papa Nangis
Armand Maulana, Naja Dewi Maulana, dan Dewi Gita. (Foto: Instagram/@dewigita01)
A
A
A

JAKARTA - Penyanyi kenamaan Tanah Air Armand Maulana bangga dengan pencapaian anak semata wayangnya, Naja Dewi Maulana. Ia berhasil merampungkan kuliahnya di Leeds Arts University, London, Inggris.

Kabar itu diunggah langsung oleh Armand Maulana melalui instagram pribadinya. Sang musisi yang baru tiba usai melakukan konser ulang tahun Gigi, mendapatkan pesan singkat dari Naja. 

"Subuh-subuh pas selesai kerja dari konser ulang tahun Gigi eh anak tersayang tercinta WA. Dan isinya seperti ini. Alhamdulillah Ya Rabb, kayak mimpi anak saya ternyata udah lulus menjadi seorang sarjana," tulis caption Armand Maulana, dikutip dari instagram @armandmaulana04, Senin (19/6/2023).

Sebagai ayah, Armand Maulana masih tak menyangka bahwa Naja yang dahulu masih ditimang, kini sudah menjadi sarjana.  Suami Dewi Gita tersebut berharap sang anak bisa melanjutkan studi jenjang S2.

"Padahal perasaan kemarin dia masih bayi huhuhu sok neng papa doain program S2 nya lebih lancar lagi yah. Bismillahirrahmanirrahim," tutur caption Armand Maulama.

Halaman:
1 2
